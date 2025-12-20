Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers; Semana 16 de la NFL

Detroit recibe a Pittsburgh en el Ford Field para disputar la Semana 16 de la NFL.

La Semana 16 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Detroit Lions y los Pittsburgh Steelers, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria en este partido para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Detroit llevan una marca de 8-6 después de 14 semanas disputadas en la actual temporada y este será su gran oportunidad para seguir peleando por un lugar en los playoffs; por su parte, los de Pittsburgh disputarán su decimoquinto partido de la campaña en busca de su novena victoria.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers

El partido entre los Detroit Lions y los Pittsburgh Steelers se jugará este domingo, 21 de diciembre del 2025, en el Formd Field, ubicado en Detroit, Míchigan. La patada de salida será en punto de las 15:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX.

Fecha: domingo 21 de diciembre del 2025

Hora: 15:25

Estadio: Ford Field

Transmisión: Canal 5 y ViX

Detroit Lions y Pittsburgh Steelers pelean un lugar en la postemporada de la NFL

El equipo dirigido por Dan Campbell viene de caer derrotado en la Semana 15 ante Los Ángeles Rams, uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, mientras que los de Mike Tomlin intentarán seguir en la senda del triunfo y sumar su tercera victoria al hilo en la campaña, algo que no han podido hacer este año.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, pues ambos equipos están peleando por un boleto a la siguiente fase, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 16 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

