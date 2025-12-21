¡AL MOMENTO! Pumas cerca de fichar a un crack querido en América, Chivas, Monterrey, Cruz Azul y hasta el extranjero

Pumas cerca de fichar a un crack querido en varios equipos de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM ya tienen varios refuerzos confirmados para lo que será el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero todavía faltan más jugadores por llegar. Uno de ellos sería un crack que es buscado por muchos equipos del futbol mexicano y hasta en el extranjero.

De acuerdo con Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, el Club Universidad está muy cerca de contratar al mediocampista mexicano Sebastián Córdova, quien estaría siendo seguido por América, Chivas, Monterrey, Cruz Azul y en el extranjero por LA Galaxy y el Inter Miami de la MLS.

🚨🆕 #Pumas 🇲🇽

Pumas close to signing Tigres midfielder Sebastián Córdova!



👀 América, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, LA Galaxy and Inter Miami monitoring from MLS.



⏳ Contract ends Dec 2025. pic.twitter.com/huF1sS3YOm — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 21, 2025

El contrato de Francisco Sebastián Córdova con los Tigres de la UNAL termina en diciembre de este año, con lo que tiene la oportunidad de negociar su llegada con cualquier equipo que él quiera y el más interesado en sus servicios son los Pumas de la UNAM.

TE RECOMENDAMOS: Arranca el 10 de enero La postemporada de NFL ya tiene 7 invitados confirmados

Córdova no es el único jugador de los Tigres que buscan en el Pedregal, pues se reporta que también hay interés por Uriel Antuna, extremo que no ha tenido mucha actividad en el conjunto comandado por Guido Pizarro.

Al momento no hay nada seguro sobre la llegada de Sebastián Córdova a los Pumas, pero falta tiempo para el inicio del campeonato mexicano, por lo que el conjunto azul y oro podría estar cerrando esta contratación en los próximos días.

Sebastián Córdova durante un juego de Tigres en la fase regular del Apertura 2025. ı Foto: Mexsport

Pumas y sus refuerzos para la Liga MX

Juninho, delantero brasileño, fue anunciado por Pumas como flamante refuerzo del equipo universitario en el ataque para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, convirtiéndose en la primera alta de la entidad capitalina de cara a la próxima temporada del futbol mexicano.

El ariete sudamericano llega a las filas auriazules procedente del Flamengo, equipo con el que apenas en noviembre conquistó el título de la Copa Libertadores, además de que también ganó el Brasileirao.

“Bem-vindo Juninho. Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. ¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul!”, fue el mensaje con el que Pumas anunció a Juninho como su nuevo jugador para el Clausura 2026.

La ofensiva ha sido todo un dolor de cabeza para Pumas en los últimos torneos, y el Apertura 2025 fue clara muestra de ello luego de que Guillermo Martínez y José Juan Macías quedaron fuera de circulación a causa de lesiones.

Además de Juninho, los Pumas amarraron a los jugadores César Garza y Tony Leone, quienes llegan de Rayados del Monterrey para apuntalar el mediocampo y la defensa universitaria.

aar