¿Qué le pasó? La Chofis López sorprende con terrible cambio físico y la afición se burla de él (VIDEO)

Eduardo ‘Chofis’ López fue dado de baja del Pachuca hace dos meses y parece que su carrera en la Primera División de México ha terminado, pues apareció en una dinámica de redes sociales donde se ve su terrible cambio físico, por el que la afición lo criticó fuertemente en los comentarios del video.

Los fanáticos del futbol mexicano dejaron algunos comentarios como: “Se ve la mentalidad tan pobre que tiene”, “recuerdo cuando decían que era el Messi mexicano”, “se mira triste el viejo, como que está aceptando apenas su fracaso”, “el video más que nada da mucha lástima y no es en mal pedo, tenía todo por ser un chingón de México, pero algo le pasó”.

A pesar de ser campeón con las Chivas y volver a tener una oportunidad en la Liga MX con el Pachuca, el mediocampista mexicano nunca pudo mantenerse a un alto nivel en la primera división para ganarse un lugar en el once inicial de los Tuzos.

Cuando decían que @Chivas le había echado a perder la carrera a la Chofis López… pic.twitter.com/CtpLgrx80F — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 21, 2025

La Chofis López regresa a Guadalajara para jugar en la talacha

La ‘Chofis’ López debutó en 2013 con las Chivas en un partido ante el León y en su momento el mediocampista del Rebaño Sagrado fue llamado el Messi mexicano; sin embargo, parece que la presión fue demasiada y el oriundo de Torreón, Coahuila, terminó jugando en la talacha en Guadalajara.

Después de terminar su etapa en el Pachuca y quedarse sin equipo, Eduardo López vuelve a la capital de Jalisco para jugar con las Chivas MV, esto para disputar la Copa Navidad 2025, competencia que se llevará a cabo en Barra de Navidad, Jalisco, en un fichaje que sorprende a la afición rojiblanca.

A pesar de que existieron rumores sobre la llegada de la ‘Chofis’ López a la Segunda División de Estados Unidos, el mediocampista mexicano decidió volver a Guadalajara para jugar en la talacha, en donde seguramente ganará un sueldo por vestir la camiseta de Chivas MV.

CHOFIS LÓPEZ REGRESA A LAS CHIVAS... PERO A LAS FAKE



Tras dejar a los Tuzos del Pachuca, parece ser que la #Chofis López no consiguió acomodo en ningún equipo profesional, por lo que continuará su carrera en la talacha.



El futbolista, a quien alguna vez se le llamó "El Messi… pic.twitter.com/KNpDar1S8L — 24 Morelos (@24_morelos) December 19, 2025

¿Cuándo arranca la temporada para el Guadalajara en el Clausura 2026?

Las Chivas ya se preparan para volver a pelear por el título de la Liga MX, pues la temporada pasada se quedaron cerca de acceder a las semifinales del torneo; sin embargo, un penal errado del ‘Chicharito’ Hernández privó al Rebaño Sagrado de pelear un lugar en la gran final.

Los dirigidos por Gabriel Milito ya trabajan en la pretemporada para ponerse a punto de cara al Clausura 2026, ya que Toluca ya los empató en títulos y necesitan volver a ser campeones para separarse de los Diablos Rojos.

Las Chivas iniciarán su camino en el siguiente torneo el próximo sábado 10 de enero del 2026 cuando abran las puertas del Estadio AKRON para recibir al Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026.

