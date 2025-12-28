Globe Soccer Awards: Estos son todos los ganadores de la última gala de premios deportivos del 2025

Los Globe Soccer Awards reunieron a los mejores jugadores del mundo para llevar a cabo la gala de estos premios en los Emiratos Árabes Unidos, que son los últimos trofeos del año en el gremio futbolístico. Durante el evento reconocieron a los mejores jugadores del 2025, además de un premio al mejor atleta del deporte global.

Futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé estuvieron presentes en el recinto para recibir su respectivo premio, pues el ‘Comandante’ se convirtió por segundo año consecutivo en el mejor jugador del Medio Oriente; sus actuaciones con el Al-Nassr ayudaron al astro portugués a recibir este galardón una vez más.

Los Globe Soccer Awards tienen diversas categorías, como mejor jugadora, mejor jugador, mejor club y mejor entrenador, como también premios al jugador emergente, al mejor delantero, mejor agente y al mejor creador de contenido.

Estos fueron todos los ganadores en el Globe Soccer Awards 2025

Los Globe Soccer Awards son los últimos premios del año y, como ocurrió en las últimas dos galas, Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron los mejores jugadores en la categoría varonil y femenil, respectivamente.

Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé - PSG

Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí - Barcelona

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique - PSG

Mejor centrocampista: Vitinha - PSG

Mejor delantero: Lamine Yamal - Barcelona

Mejor jugador emergente: Désiré Doué - PSG

Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos - PSG

Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi - PSG

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

Mejor creador de contenido: Bilal Halal

Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

Mejor branding: Los Angeles Football Club

Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

Mejor selección Portugal

Superación deportiva Paul Pogba

Premio Maradona: Lamine Yamal

Premio al Deporte Global: Novak Djokovic

El Paris Saint-Germain fue el equipo que arrasó con la gala, con Dembélé como mejor jugador, Desiré Doué como mejor jugador emergente, Vitinha llevándose el premio al mejor mediocampista, Luis Enrique el premio a mejor entrenador, Nasser Al-Khelaïfi como mejor presidente deportivo y el equipo parisino fue el mejor club de la temporada.

Cristiano Ronaldo presented with the Best Middle East Player Award at the BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 🏆✨ pic.twitter.com/4H0wU3syZV — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025

Diogo Jota fue recordado en la gala de los Globe Soccer Awards 2025

Los Globe Soccer Awards premiaron a lo mejor del futbol mundial de la temporada 2024-2025, campaña en la que el Paris Saint-Germain fue el mejor equipo al ganar seis títulos para sus vitrinas.

Pero lo hermoso de este evento fue el reconocimiento que la organización tuvo con Diogo Jota, el jugador del Liverpool que perdió la vida a mediados de año en un accidente automovilístico junto a su hermano en España.

Los padres del jugador portugués estuvieron presentes en la gala y subieron al escenario para recibir un premio especial, con el cual buscaban conmemorar la memoria del dorsal ‘20′ del Liverpool.

DCO