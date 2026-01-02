Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers de la Semana 18 de la NFL

Buccaneers y Panthers miden fuerzas para definir al último clasificado de la Conferencia Nacional a los playoffs de la NFL.

Los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers se enfrentan en el Raymond James Stadium en un duelo de vida o muerte este sábado 3 de enero, pues definen al último clasificado a los playoffs en la Conferencia Nacional de la NFL, en la que este fin de semana se celebran los partidos de la Semana 18. También definen al campeón del Sur de la NFC.

Después de ganar apenas seis partidos en sus primeras dos temporadas en la NFL, Bryce Young está a una sola victoria de llevar a los Panthers a su primer título divisional desde el 2015. Desde luego, no podría haberlo hecho sin un poco de ayuda, en este caso, de los Buccaneers.

Red & white for the NFC South finale 🔥 pic.twitter.com/M8hQldrjV5 — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 1, 2026

Por su parte, Tampa Bay, que no sólo inició la temporada como el máximo candidato a su quinto cetro del Sur de la NFC de forma consecutiva, sino como serio aspirante a trascender en postemporada, se vino abajo de forma estrepitosa con el paso de las semanas. ¿El resultado? Siete derrotas en sus últimos ocho partidos. Ahora son los Buccaneers quienes necesitan ayuda.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Buccaneers vs Panthers?

El partido de la Semana 18 de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers se jugará este sáabdo 3 de enero, en el Raymond James Stadium, ubicado en Tampa, Florida. El encuentro comienza en punto de las 15:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

Fecha : Sábado 3 de enero

Hora : 15:30

Estadio : Raymond James

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Qué necesitan los Tampa Bay Buccaneers para clasificar a playoffs?

Para los Buccaneers una victoria el sábado sobre los Panthers no es suficiente, pues también necesitan que Atlanta caiga el domingo en casa ante los Saints para sellar su boleto a playoffs.

Carolina le puede restar todo el drama si logra repetir la dosis de la Semana 16, cuando se impuso en casa 23-20 a Tampa Bay para asumir el control del Sur de la Conferencia Nacional de la NFL.

En la pasada campaña, la aventura de los Buccaneers en playoffs terminó pronto al caer a manos de los Washington Commanders en la ronda de comodines.

Por su parte, los Panthers no clasifican a los playoffs de la NFL desde el 2018. Aquella ocasión cayeron en la ronda de comodines al ser derrotados por los New Orleans Saints.

