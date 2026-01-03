Anthony Joshua regresa al Reino Unido tras accidente mortal en Nigeria

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua regresó a Gran Bretaña, según informes, varios días después de un accidente automovilístico fatal que mató a dos amigos en Nigeria.

Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto con Joshua chocara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos el lunes.

Video of Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria.



He was on a passenger back seat.

Joshua sufrió heridas leves y el dos veces campeón de peso pesado fue dado de alta de un hospital el miércoles tras ser considerado clínicamente apto para recuperarse en casa.

Los medios británicos informaron el sábado que Joshua regresó a casa antes de los funerales de Ghami y Ayodele, amigos y miembros del equipo de trabajo de Joshua. Lo acompañaron durante varias peleas a lo largo de su carrera.

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron clips en las redes sociales jugando al tenis de mesa juntos.

A massive shoutout to the 33 million of you who tuned in to support me, Jake, and everyone on the undercard, and thank you to those who prayed for me during fight week 🙏🏾



Enjoy the festive break if you’re celebrating, and have a blessed week if you’re not. Big things coming in… pic.twitter.com/QCrB0COBet — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) December 24, 2025

El conductor del coche, Adeniyi Mobolaji Kayode, fue acusado el viernes de conducción peligrosa e imprudente, y el caso judicial se aplazó al 20 de enero para el juicio. Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

Jake Paul manda mensaje a Anthony Joshua

Jake Paul utilizó otra vez las redes sociales, pero ahora no fue para atacar a uno de sus rivales, ni para generar polémica. El boxeador estadounidense envió un mensaje de apoyo y solidaridad al británico Anthony Joshua, quien atraviesa un momento complicado tras una tragedia que ha generado conmoción en el entorno del boxeo.

Joshua se vio envuelto en accidente de carro que provocó la muerte de dos personas. Tras darse a conocer la noticia, Paul expresó palabras de respeto para el excampeón del mundo de los pesos pesados. “La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy”, dice.

En sus redes sociales, el youtuber comentó que la vida, haciendo referencia a que AJ salió con pequeñas heridas, es mucho más importante que el boxeo. Además, el también promotor añadió que se encuentra rezando por las vidas perdidas y los afectados del incidente.

El mensaje de Paul fue interpretado como una muestra poco habitual del boxeador, quien ha construido su figura pública desde la polémica y la confrontación. De hecho, el pasado 19 de diciembre Jake y Joshua se enfrentaron en una pelea en donde el británico noqueó al estadounidense.

