Pascal Wehrlein lidera las segundas prácticas libres del Mexico City E-Prix de cara a la clasificación

La escudería Porsche amenaza a la parrilla de la Fórmula E con quedarse con la pole position del Mexico City E-Prix, pues en las segundas prácticas libres del evento sus dos pilotos quedaron en el top 5 de los mejores tiempos.

Pascal Wehrlein fue el volante más veloz de esta etapa, marcando un tiempo de 1:05:141 en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual es un tanto diferente al que se corre en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Parece que México le cae bien al volante alemán pues está teniendo un gran fin de semana en la capital del país, en las primeras prácticas libres terminó en el segundo lugar, solo por detrás de Jake Dennis y adelante de Oliver Rowland, el actual campeón de la Fórmula E.

🇲🇽 Mexico City E-Prix qualifying coming up 9:40 local.

Ways to watch 👉🏼 https://t.co/CGuylDLyWW pic.twitter.com/tOTb2TLdyS — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) January 10, 2026

Jake Dennis, el piloto de la escudería Andretti y quien lideró las primeras prácticas libres el viernes, no salió en buen momento esta mañana, pues al final de las segundas prácticas libres el volante británico culminó en el quinto puesto con un tiempo de 1:05:425.

Por su parte, Oliver Rowland, que está en busca de su segunda victoria en México al hilo, realizó un trabajo para el olvido en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues su mejor vuelta fue de 1:05:788, terminando en la decimosegunda posición de esta etapa.

Cabe recalcar que toda la actividad del Mexico City E-Prix se lleva a cabo el mismo día, teniendo las prácticas libres en primer lugar; después se disputa la clasificación para conocer la parrilla de salida y, por último, la carrera para finalizar la segunda parada de la temporada 12 de la Fórmula E.

La Fórmula E viaja a Estados Unidos después de su paso por México

Después de disputar la primera fecha de la temporada en Sao Paulo, Brasil, el pasado 6 de diciembre del 2026, los pilotos tuvieron un descanso para festejar las fechas decembrinas y fue hasta hoy cuando volvieron a la actividad en la temporada actual.

Después de su paso por la Ciudad de México, las escuderías de la Fórmula E empacarán sus cosas para viajar a Estados Unidos, donde correrán la segunda fecha de la campaña en la ciudad de Miami, Florida.

La carrera en el país vecino es la tercera de 17 que se corren en la campaña, en donde entran las ciudades de Yeda, Madrid, Berlín, Mónaco, Sanya, Shangái, Tokio y Londres.

DCO