Chivas derrota al Querétaro y sigue con paso perfecto en el Clausura 2026; Resumen y goles de la Jornada 3

Chivas se impuso como local al Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026.

Las Chivas siguen bien y de buenas. Su nueva víctima fue el Querétaro, al que derrotaron 2-1 en el Estadio AKRON en el duelo de la Jornada 3 del Clausura 2026, con lo que mantienen su paso perfecto y de momento son líderes de la Liga MX.

Armando la ‘Hormiga’ González abrió los cartones al minuto 35 con un remate de cabeza en el área tras un centro de Daniel Aguirre en un contragolpe.

¡LO QUE JUEGA EL GUADALAJARA! 🤩



Así se combinaron Brian Gutiérrez, 'Piojo', Aguirre y 'Hormi' para que cayera el primer gol de esta tarde 👏



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/l7Y4ZsQipA pic.twitter.com/OsVsKwRrQI — CHIVAS (@Chivas) January 17, 2026

¡Nuestros #RojiblancosDeSelección se combinaron y marcaron el segundo gol de la tarde! 🇲🇽🔥



'Cotorro' ➡️ Richy ➡️ 'Piojo' ➡️ ADENTROOO 🔥



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/l7Y4ZsQipA pic.twitter.com/hSE89ov2QT — CHIVAS (@Chivas) January 18, 2026

Aquí les dejo el descuento de los Gallos Blancos. 🐓



Lo anotó Mateo Coronel para ponerle drama al cierre del encuentro. 💙🖤#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/7y4jyuoUbE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026

Roberto ‘Piojo’ Alvarado aumentó la ventaja de las Chivas en el segundo tiempo, cuando al minuto 61 definió con un potente remate de derecha en el área tras ser asistido por Richard Ledezma.

Tala Rangel comete error y le da vida al Querétaro

El Querétaro se metió al juego en los últimos minutos, cuando Mateo Coronel aprovechó un yerro de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien no atacó de manera correcta el esférico tras un tiro de Santiago Homenchenko, en una jugada que parecía que no iba a trascender.

Sin embargo, los Gallos Blancos ya no tuvieron más aproximaciones al área de las Chivas, que conservaron su ventaja para asegurar su tercer triunfo después de tres jornadas en el Clausura 2026, luego de sus victorias sobre Pachuca y Bravos.

En el otro encuentro que se disputó de manera simultánea, el Atlas derrotó 1-0 a domicilio al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes con gol de Alfonso ‘Ponchito’ González (43′), en un duelo en el que ambos clubes finalizaron con un hombre menos.

¿Contra quién va Chivas en la Jornada 4 del Clausura 2026?

Las Chivas volverán a las canchas hasta febrero, pues la Liga MX se pondrá en pausa el próximo fin de semana debido a que la Selección Mexicana afrontará sus primeros dos amistosos del año.

El conjunto dirigido por el argentino Gabriel Milito visita el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis el próximo 1 de febrero en actividad de la Jornada 4 del Clausura 2026.

Será el primero de dos juegos consecutivos de Chivas en calidad de visitante, pues el 6 de febrero va a la cancha del sotanero Mazatlán.

EVG