Cruz Azul sufre para conseguir la victoria ante el Puebla, pero José Paradela fue el héroe de La Máquina

El Cruz Azul recibió al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para la Jornada 3 del Clausura 2026; aunque La Máquina tuvo que ocupar el vestidor del equipo visitante al enfrentarse a la Franja, el equipo dueño y que toda la vida ha jugado en esa cancha. Al final, los Cementeros rescataron la victoria con un gol de José Paradela.

El primer tiempo fue completamente para el Cruz Azul, pues el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón salió en busca de la victoria en su nuevo estadio y también los visitantes sufrieron la expulsión de Fernando Monarrez al minuto 10 de tiempo corrido, después de una plancha sobre Erik Lira y la revisión del árbitro en el monitor del VAR.

Los locales adelantaron sus líneas en busca del gol que los pusiera arriba en el partido, pero en los primeros 45 minutos no consiguieron vencer el arco de Ricardo Gutiérrez, el arquero del Puebla que fue el mejor elemento de la Franja en el partido.

¡Gol de la Máquina! 🔥⚽



Paradela hace el primero de la noche... ¡Dos goles en tres partidos! 😀#SabadoFutbolero pic.twitter.com/VQDuS6umHl — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

La parte complementaria fue la misma tónica, el Cruz Azul controlando los hilos del partido, pero sufriendo en ocasiones con las descolgadas del Puebla, aunque la más clara fue para Esteban Lozano que no supo que hacer al llegar al área y terminó perdiendo la pelota.

El tiempo seguía su marcha y parecía que el empate en el partido era lo más viable, pero José Paradela fue el encargado de iniciar la jugada desde la banda izquierda, el argentino cedió la pelota y se fue metiendo poco a poco al área rival, después de varios toques Gabriel Fernández le dio la esférica al dorsal ‘20′ de La Máquina, quien definió pegado al poste para abrir el marcador al 78′ de tiempo corrido.

El Cruz Azul consigue su segunda victoria de la temporada y se posiciona en el cuarto puesto de la tabla general con seis puntos en su cuenta personal, mientras que el Puebla está en la decimotercera posición con dos derrotas y un encuentro ganado.

En el @AtletideSanLuis saben que no hay que bajar los brazos hasta el final. 😤



Aquí está el DRAMÁTICO gol del empate de Fidel Barajas. ⚪🔴#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/606u2U7Eno — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026

Atlético de San Luis rescata agónico empate ante Xolos

En el último partido de la jornada de este sábado 17 de enero, los Xolos recibieron en casa al Atlético de San Luis, equipo que venció al América en la pasada fecha con un auténtico golazo por parte de Joao Pedro.

La jauría abrió el marcador temprano en el encuentro; fue al minuto 18 de tiempo corrido cuando Gilberto Mora encaró a la defensa rival, se abrió un espacio y sacó un disparo al palo más lejano de Andrés Sánchez, aunque el portero mexicano logró mandarlo fuera de su portería; Adonis Preciado estaba atento al rebote y anotó el primer tanto de la noche.

El partido siguió su marcha y parecía que los Xolos se llevarían la victoria en su casa; sin embargo, el San Luis no bajó los brazos y, en el último minuto del tiempo de compensación, un buen centro de Juan Manuel Sanabria desde la banda izquierda le llegó a Fidel Barajas, quien remató a portería y empató el marcador para rescatar un punto en la frontera.

DCO