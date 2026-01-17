¡Kamehameha! Así fue el épico festejo de la Hormiga González tras su gol en el Chivas vs Querétaro (VIDEO)

Armando la 'Hormiga' González hizo el Kamehameha tras su gol en el Chivas vs Querétaro.

Armando la ‘Hormiga’ González hizo el clásico ‘Kamehameha’ en el festejo de su gol en el 2-1 de Chivas sobre Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que se llevó a cabo en la cancha del Estadio ARKON.

El ‘Otaku del Gol’ lanzó el balón tras su anotación contra Gallos Blancos al estilo ‘Kamehameha’ del popular anime Dragon Ball. Tomó el esférico en el centro del campo y lo lanzó con todo el poder, como Goku.

'Hormiga' González 🤝🏻 Dragon Ball Z



ÉPICO festejo del jugador de Chivas 🔝 pic.twitter.com/g5DfZA4pTG — Futbol Picante (@futpicante) January 18, 2026

El festejo de la ‘Hormiga’ González tras convertir el 1-0 parcial de Chivas ante Querétaro no tardó en hacerse viral, pues el también seleccionado nacional reflejó en su celebración su afición por Dragon Ball y Goku. El Rebaño se impuso por marcador de 2-1.

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González en el Clausura 2026?

El gol contra el Querétaro fue el segundo que la ‘Hormiga’ González consiguió con Chivas en lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Su primera diana en el campeonato fue en el 2-0 del Guadalajara sobre el Pachuca en la primera fecha del certamen, en duelo que también se llevó a cabo en el Estadio AKRON.

La ‘Hormiga’ González compartió el título de goleo del Apertura 2025 con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis), pues los tres hicieron 12 anotaciones con sus respectivos clubes a lo largo de las 17 jornadas de la fase regular, en la que Chivas terminó en la sexta posición.

Chivas tiene arranque de ensueño en el Clausura 2026

Chivas registra tres juegos ganados en la misma cantidad de compromisos afrontados en el Clausura 2026.

Pachuca y Bravos fueron las primeras dos víctimas del Rebaño en el nuevo torneo de la Liga MX, y hasta el momento los rojiblancos han confirmado que van por el camino correcto bajo las órdenes del argentino Gabriel Milito, quien tomó las riendas del club en el Apertura 2025.

EVG