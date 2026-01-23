¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco en su regreso al ring?

Julio César Chávez Jr. enfrenta al argentino Ángel Sacco en su primera pelea en el 2026.

Julio César Chávez Jr. regresa al ring este sábado 24 de enero, cuando enfrente al argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí de San Luis Potosí, en donde será su primera pelea del año después de un más que complicado 2025.

El Hijo de la Leyenda vuelve al cuadrilátero siete meses después de que fue derrotado por el youtuber estadounidense Jake Paul en un combate que se llevó a cabo en el Honda Center de Anaheim, California.

La pelea de este 24 de enero entre Julio César Chávez Jr. y Ángel Sacco está pactada a 10 rounds.

¿En qué canal pasan EN VIVO la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco?

La pelea de box entre Julio César Chávez Jr. y Ángel Sacco se llevará a cabo este sábado 24 de enero en la Arena Potosí de San Luis Potosí. Se espera que el pleito comience a las 23:00 horas del Centro de México.

Fecha : Sábado 24 de enero

Hora : 23:00

Lugar : Arena Potosí

Transmisión: Azteca 7

¿Cuál es el récord de Julio César Chávez Jr. como boxeador?

El mexicano Julio César Chávez Jr. tiene récord de 54 triunfos, siete derrotas y una victoria cambiada a sin decisión (nc) en 62 pleitos desde su debut el 18 de diciembre del 2004.

El combate más reciente en el que el Hijo de la Leyenda salió con los brazos en alto fue el celebrado el 20 de julio del 2024 en la Amalie Arena de Tampa, Florida, tras imponerse al jamaiquino Uriah Hall.

La pelea que Julio César Chávez Jr. ganó pero en la que el resultado se cambió a nc fue la realizada el 14 de noviembre del 2009, cuando enfrentó al estadounidense Troy Rowland. El triunfo se le quitó tras dar positivo de diurético.

En la cartelera de este 24 de enero también estará Omar Chávez, quien se medirá ante el colombiano José Miguel Torres.

