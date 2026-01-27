Conoce al PAOK, nuevo equipo de Jorge Sánchez y en el que buscará su boleto al Mundial

Aunque es uno de los jugadores más criticados en la Liga MX y de la Selección Mexicana, Jorge Sánchez está muy cerca de regresar a Europa, pues el PAOK de Salónica de la Superliga Griega está muy interesado en los servicios del lateral del Cruz Azul, quien no vería con malos ojos ir al balompié griego para buscar sumarse a la Copa del Mundo 2026.

Conoce al PAOK

El PAOK de Salónica es el nombre con el que se conoce al equipo que pretende al mexicano. La traducción más fiel del griego es Club Atlético Pantesalónico de Constantinopolitanos. El equipo es el más popular de la ciudad Salónica/Tesalónica. Fue fundado el 20 de abril de 1926 como una entidad polideportiva.

En Grecia hay tres equipos grandes; AEK Atenas, Olympiacos y Panathinaikos, pero si hubiera espacio para uno más entraría el PAOK, que junto al Olympiacos y Panathinaikos son los únicos tres clubes que nunca han bajado de categoría, desde que en 1927 se creó la Categoría Nacional “A”.

Desde 2006 al campeonato de prima división se le conoce como Superliga de Grecia. El PAOK solo cuenta con tan solo cuatro trofeos; los de 1976, 1985, 2019 y 2024. Tienen 10 subcampeonato; 1936–37, 1939–40, 1972–73, 1977–78, 2009–10, 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2019-20, 2020-21.

De la Copa de Grecia presumen las ediciones de 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019 y 2021. Lograron el bicampeonato en 2018-2019. Su palmarés no es muy extenso, pero no se puede discutir que es uno de los de mayor tradición.

PAOK acelera carrera por Jorge Sánchez

Medios de información en México informan que el PAOK ya lanzó una oferta por los servicios de Jorge Sánchez, pero ese primer acercamiento no era suficiente para las pretensiones de La Máquina.

El cuadro helénico buscaría la forma de convencer al conjunto celeste, que sería de los únicos puntos para concretar el fichaje, pues en el tema personal ya tendrían amarrado el tema del sueldo del lateral mexicano.

Jorge Sánchez estaría cobrando una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares anuales. Ahora, el PAOK debe acercarse a la cifra que Cruz Azul pretende por su futbolista, quien es seleccionado nacional de México.

aar