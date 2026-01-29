Pumas vs Santos: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pumas se mide a Santos en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de un arranque flojo y en donde siguen armando su plantilla, los Pumas de la UNAM abren las puertas del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar la visita del Santos Laguna, en duelo correspondiente de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Club Universidad tiene un duelo ganado, pero no ha perdido al sumar dos empates. Es uno de los cuatro equipos invictos en el certamen junto con Chivas, Toluca, Pumas y Querétaro.

¿Dónde ver el Pumas vs Santos de la Liga MX?

El partido entre Pumas y Santos, de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 30 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de VIX Premium.

Día: Viernes 30 de enero

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: VIX Premium

En Pumas hablan del posible fichaje de Antuna

Los Pumas no han cerrado su mercado de fichajes, pues todavía faltaría que se haga oficial la incorporación de Uriel Antuna, quien llega procedente de Tigres. El extremo ya aterrizó en la CDMX, pero no se ha hecho el anuncio.

Al respecto de este tema, el mediocampista Adalberto Carrasquilla comentó que sería bueno tener a un jugador de su calibre y que los podría ayudar mucho a conseguir los objetivos trazados.

“No tenemos información clara, se escuchó la llegada de Uriel Antuna. Pero sabemos el nivel que tiene y si se llega a dar su llegada sería fantástico, sería bueno tenerlo. Ojalá se pueda dar, el viernes tenemos un partido importante y estamos enfocados en eso”, dijo en conferencia de prensa previo al juego ante los Guerreros.

El Coco también habló sobre la sequía que tiene Pumas. En mayo se cumplen 15 años del último título del Club Universidad en la Liga MX. A pesar de esta mala racha, el talentoso mediocampista panameño no se hace responsable, pues explicó que ese mal paso no ha sido su culpa, ni de los jugadores actuales.

“Es triste pensar que se lleva tanto tiempo sin título, pero no debemos tener presión. Muchos llevamos menos de dos años aquí, somos parte de la historia, pero queremos escribir nuestro legado. De dar lo que esta en nuestras manos y buscar el campeonato. De presión no podemos hablar, pues no es totalmente nuestro el tiempo. No podemos tomar una responsabilidad de algo que no somos responsables”, comentó.

aar