Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido San Diego FC vs Pumas; Ronda 1 de la Concachampions

San Diego FC se mide a Pumas en la primera ronda de la Concachampions

Luego de una actuación dominante en la Liga MX, los Pumas de la UNAM arrancan su camino en la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions, visitando al San Diego FC. El partido de ida de la primera ronda se realiza este martes 3 de febrero en el SnapDragon Stadium.

Jugaremos la primera ronda de la Concacaf Champions Cup en San Diego 🐾

¡Vamos, Pumas! 👊



Esta es la información del partido 👇



🆚 | San Diego FC

🏟️ | SnapDragon Stadium

🕰️ | 20:00 horas (Hora local) 22:00 horas (CDMX)

📅 | Martes 3 de febrero #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/qoRprREwB3 — PUMAS (@PumasMX) February 3, 2026

El Club Universidad Nacional no conoce la derrota en lo que va del año, pues en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tiene dos empates y dos triunfos. Efraín Juárez buscará seguir invicto en una complicada visita ante el cuadro de la MLS, que debuta en la Concachampions.

Sobre su racha invicta en lo que va del inicio de 2026, el entrenador de los Pumas dijo: “Estamos empezando el torneo, con las dos derrotas en 10 partidos demostramos que se ha encontrado orden y la disciplina, tenemos las bases para ser ofensivos, estamos comprometidos, hoy todos estamos con la ilusión, y nos ayudó que se hizo una gran pretemporada, algo que no nos pasó el año pasado y seguramente iremos creciendo”.

¿Dónde ver el San Diego FC vs Pumas de la Concachampions?

El partido San Diego FC vs Pumas de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup se juega este martes 3 de febrero a las 22:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: Martes 3 de febrero

Hora: 22:00 horas CDMX

TranSmisión: FOX ONE

Estadio: SnapDragon Stadium, en California

The Epic Match of The Week ⚔️



🇺🇸 San Diego vs Pumas 🇲🇽 pic.twitter.com/4TMRcNuxyF — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 3, 2026

Pumas enfrenta a un club en pretemporada

La ventaja para los Pumas es que el San Diego FC se encuentra en pretemporada. El equipo estadounidense no juega desde noviembre pasado, pero eso no impedirá que salgan a buscar la victoria en su casa y con su gente.

Además, otra buena noticia para los aficionados de los felinos es que tienen balance positivo ante conjuntos de la MLS, con cinco triunfos, seis empates y solo tres derrotas, aunque la última derrota fue muy dolorosa al caer en la final de 2022 ante Seattle Sounders.

Al respecto de lo que espera ante San Diego FC, el entrenador Efraín Juárez comentó que es un equipo que juega bien, pero espera tener las armas suficientes para obtener el triunfo.

“(San Diego) es un equipo que juega bien, el año pasado hizo bien las cosas, es un equipo vertical, tiene gente importante, con un estilo definido, tenemos que estar ordenados para que no nos hagan daño, hacer nuestro partido y jugar con nuestras armas para poder hacerles daño”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

aar