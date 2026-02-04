Alex Padilla, exportero de Pumas, casi deja eliminado a su equipo en Copa del Rey y las criticas le llovieron (VIDEO)

Alex Padilla puso en aprietos a sus compañeros en la Copa del Rey.

Alex Padilla volvió al futbol del viejo continente después de su paso por la Liga MX con los Pumas; sin embargo, el portero mexicano recibe pocas oportunidades bajo los tres palos del Athletic Club de Bilbao al competir con un arquero como Unai Simón, quien es el titular de la Selección de España.

Lamentablemente, los pocos minutos que llega a tener el guardameta de 22 años a veces los aprovecha. Aunque en esta ocasión fue diferente, pues Alex Padilla se equivocó en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey y casi deja fuera a su equipo de la competencia por un garrafal error.

Padilla intentó quedarse con la pelota después de un centro del Valencia por la banda derecha; al momento de querer embolsar la número cinco entre sus brazos, el balón se le salió de las manos al portero mexicano y dejó viva la esférica dentro del área, algo que aprovechó el delantero rival para igualar el marcador diez minutos después del tanto del Athletic Club.

Estos son los números de Alex Padilla con el Athletic Club de Bilbao

El portero canterano del Zarautz llegó en 2019 a las inferiores del Athletic Club de Bilbao y tuvo su primer encuentro en la Primera División en 2024, antes de mudarse a México para disputar una temporada con los Pumas de la UNAM y, seis meses después, regresó a Europa.

Desde que debutó con el conjunto de LaLiga de España hasta la fecha, el portero mexicano lleva siete partidos disputados, cinco de ellos en la Copa del Rey, nueve goles en contra y dos porterías imbatidas, aunque debe pelear un puesto con Unai Simón si quiere jugar más cotejos en la liga local.

Además, ha jugado con la Selección Mexicana Sub-23 algunos partidos amistosos; en total han sido dos, ante Argentina y Costa de Marfil en marzo y abril del 2024, respectivamente, aunque los dos fueron derrotas para el arquero mexicano.

Tres mexicanos jugarán en LaLiga de España esta temporada

Este 2026 el Real Betis decidió fichar a Álvaro Fidalgo, procedente del América, para lo que resta de la campaña y, por su parte, el Atlético de Madrid se hizo de los servicios de Obed Vargas para lo que resta de la campaña en Europa.

De esta forma, dos mexicanos acaban de arribar al futbol de España, pero por primera vez en la historia tres mexicanos, no nacidos en México, estarán jugando en el torneo español, pues Alex Padilla es el tercero, aunque él ya estaba en el viejo continente.

Así que se verán las caras muy pronto en LaLiga española y Obed Vargas disputará la Champions League con el Atlético de Madrid, un sueño cumplido para el joven nacido en Alaska.

