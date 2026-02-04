Super Bowl LX: Drake Maye revela a su jugador y equipo favorito para ganar el Mundial 2026 (VIDEO)

Drake Maye se encuentra en la ciudad de San Francisco para disputar el Super Bowl LX este fin de semana, pero días antes del gran día, el mariscal de campo del conjunto de Nueva Inglaterra atendió a los medios de comunicación en una conferencia y fue cuestionado sobre su equipo favorito para llevarse el Mundial 2026.

El novato de segundo año preguntó si Lionel Messi estaría con Argentina en esta edición; los periodistas asistentes respondieron que sí y el dorsal ‘10′ de los Patriots respondió: “Elijo a Argentina con Messi. Obviamente, Estados Unidos; debo apoyar a Estados Unidos también, así que Estados Unidos o Argentina”.

Cabe recalcar que, hace algunos días, el mariscal de campo de los Patriotas respondió que sus jugadores favoritos en el futbol mundial son Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, además de que porta el mismo número que ellos, afirmando que “resultó ser un gran número”.

Drake Maye va por su primer título de la NFL como novato con los Patriots

Drake Maye está disputando su segunda temporada como novato con los New England Patriots y, para muchos aficionados del conjunto de Nueva Inglaterra, el joven de 23 años es el heredero de Tom Brady y este logro podría avalar los comentarios de los fanáticos.

Maye podría llevarse su primer título de la NFL en su segunda campaña dentro de la liga, algo que pocos han conseguido, y si él llega a levantar el Vince Lombardi, lo realizaría antes que mariscales de campo como Josh Allen, Lamar Jackson o Joe Burrow.

Sin embargo, Drake Maye tendrá primero que medirse ante una de las mejores defensivas de la temporada regular, la de los Seattle Seahawks, y también ante un mariscal de campo que tiene más experiencia que él en el emparrillado, pues Sam Darnold llegó a la NFL en 2018.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y en menos de seis meses estaremos viviendo la euforia de la Copa del Mundo en nuestro país, torneo en el que Drake Maye apoyará a Argentina por Lionel Messi y a Estados Unidos por ser el país en donde nació.

Será el próximo 11 de junio cuando México se enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca para inaugurar el Mundial en nuestro país, el cual será el tercero en nuestro territorio y por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se celebrará en tres países diferentes.

La final de la Copa del Mundo será en la ciudad de Nueva York en la cancha del MetLife Stadium y será el primer partido de la historia de los Mundiales que tendrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

