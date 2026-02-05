¡OFICIAL! Jorge Sánchez es nuevo jugador del PAOK de Grecia y lo anuncian como crack con un VIDEO imperdible

Lo que era un secreto por fin se confirmó. El defensor mexicano Jorge Sánchez regresa a Europa al firmar como jugador del PAOK de Grecia, dejando al Cruz Azul luego de año y medio, pero se va dejando una gran suma de dinero al equipo cementero.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el PAOK compró a Sánchez por 4 millones de dólares fijos, más 500 mil dólares en variables. Además, La Máquina conservará el 20 por ciento de la carta del jugador mexicano pensando en una futura venta.

El lateral derecho de 28 años de edad tendrá una nueva oportunidad de jugar en el balompié del Viejo Continente, luego de defender las playera del Ajax y del Porto, en donde no pudo destacar y dejó más momentos malos que buenos.

De hecho fue Cruz Azul el equipo que regresó a Sánchez a la Liga MX. En julio de 2024 La Máquina anunció al defensor como su fichaje bomba de cara al Torno Apertura. Llegó procedente del Porto, en donde sólo logró disputar 23 juegos en todas las competencias.

En los Dragones Azules nunca se pudo hacer con el puesto titular, lo mismo que pasó en el Ajax de Países Bajos, en donde participó en 26 duelos y colaboró con tres goles y tres asistencias.

Cruz Azul ya no contempló a Jorge Sánchez

De cara al duelo del Cruz Azul ante Vancouver FC en la Concachampions, el equipo mexicano ya no contempló a Jorge Sánchez, quien no hizo el viaje a Canadá y se quedó en la Ciudad de México para terminar de afinar detalles de su fichaje con la institución griega.

Sánchez empezó 2026 siendo el lateral derecho de La Máquina. Jugó los cuatro partidos del semestre y apuntaba a terminar siendo clave en el sistema de Nicolás Larcamón, pero su salida dejará una buena suma de dinero en La Noria.

El lugar que deja el exjugador del América será ocupado por Omar Campos, quien estará jugando a perfil cambiado para competir y ganarse un lugar en el 11 del entrenador cementero.

Jorge Sánchez en acción con La Máquina ı Foto: Mexsport

Conoce al PAOK, nuevo equipo de Jorge Sánchez

El PAOK de Salónica es el nombre con el que se conoce al equipo que pretende al mexicano. La traducción más fiel del griego es Club Atlético Pantesalónico de Constantinopolitanos. El equipo es el más popular de la ciudad Salónica/Tesalónica. Fue fundado el 20 de abril de 1926 como una entidad polideportiva.

En Grecia hay tres equipos grandes; AEK Atenas, Olympiacos y Panathinaikos, pero si hubiera espacio para uno más entraría el PAOK, que junto al Olympiacos y Panathinaikos son los únicos tres clubes que nunca han bajado de categoría, desde que en 1927 se creó la Categoría Nacional “A”.

Jorge Sánchez podría regresar a Europa. ı Foto: Mexsport

Desde 2006 al campeonato de prima división se le conoce como Superliga de Grecia. El PAOK solo cuenta con tan solo cuatro trofeos; los de 1976, 1985, 2019 y 2024. Tienen 10 subcampeonato; 1936–37, 1939–40, 1972–73, 1977–78, 2009–10, 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2019-20, 2020-21.

De la Copa de Grecia presumen las ediciones de 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019 y 2021. Lograron el bicampeonato en 2018-2019. Su palmarés no es muy extenso, pero no se puede discutir que es uno de los de mayor tradición

