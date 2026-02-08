¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny?

Llegó el día para ver el tan esperado y polémico show de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny, quien pinta para ser el protagonista del día, incluso más que el propio choque entre Seattle Seahawks y New England Patriots, y aquí te contamos los detalles para que no te pierdas de la presentación del Conejo Malo.

¿Hora para ver el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El Show del Medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny será una vez terminen los dos primeros cuartos del juego entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Se espera que el Conejo Malo empiece su presentación entre las 19:00 horas y las 20:30 horas del centro de México.

Tune in to see @sanbenito bring the world to its feet at the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.



Find out when kickoff is in your time zone now. #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/mHJdGcGDmX — Apple Music (@AppleMusic) February 7, 2026

El Super Bowl LX inicia a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y para verlo completamente GRATIS tienes la opción de sintonizar Canal 5 y Azteca 7. En tele de cable lo puedes seguir por ESPN y Fox Sports, así como el NFL Game Pass en DAZN.

Entre las canciones que se espera que cante durante el show están: Baile Inolvidable, Nuevayol, Mónaco, Chambea, Solo de Mí, Safaera, Dákiti, Voy a llevarte pa PR, Moscow Mule, Tití Me Preguntó, El Apagón, Callaita y DtMF.

¿Por qué la presentación de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl es polémico?

La elección de Bad Bunny como el encargado del Show del Miedo Tiempo del Super Bowl LX generó polémica al tratarse de un reguetonero, referente de la música urbana latina y que ha sido un estandarte en cuento a representación latina. Todos estos factores generaron fuertes críticas de los sectores conservadores de Estados Unidos.

According to @sanbenito, there's only one thing you need to worry about on Sunday: dancing. 🕺



With just days until kickoff, the #AppleMusicHalftime headliner tells @oldmanebro and @zanelowe what they can expect from his performance.https://t.co/jnMrQNQUmF pic.twitter.com/FPmwsPdZmg — Apple Podcasts (@ApplePodcasts) February 7, 2026

Otro punto clave para entender el descontento de Bad Bunny en el Super Bowl de la NFL es que canta en español y eso no es bien visto por aficionados, reporteros y hasta jugadores, quienes señalan que el artista debe ser americano y/o hablar inglés, pues el Super Tazón es por excelencia la competencia americana.

En adición, el Conejo Malo ha sido claro en sus posturas políticas y comentarios críticos sobre temas como inmigración y agencias como ICE. Está en contra de las detenciones de migrantes latinos y de la brutalidad de los agentes migratorios, lo que generó hasta repudio del presidente Donald Trump.

