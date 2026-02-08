Marco Antonio Solís ‘El Buki’ manda mensaje a Bad Bunny previo al show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX ha sido el tema en tendencia durante toda la semana, pues será el primer artista latinoamericano en protagonizar en solitario este evento y varios famosos han mandado mensajes al reggaetonero puertorriqueño.
El artista mexicano escribió un mensaje en su cuenta de X, que dice que “la música también abre caminos. Mucho éxito esta noche, Bad Bunny, llevando tu verdad y tu sonido a un escenario que ve el mundo entero. ¡¡¡Que hable la música y que viva la comunidad latina!!!"
Este mensaje llega unas cuantas horas antes de que el ‘Conejo Malo’ suba al escenario para poner a cantar y bailar al mundo entero con su música, la cual se ha vuelto global al cruzar fronteras.
Conoce a Emiliano Vargas, el boxeador mexicano que salió con Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 (VIDEO)
Estos son los artistas que han mandado mensajes de aliento a Bad Bunny
Durante toda la semana, Bad Bunny ha estado en el ojo del mundo por su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, pues será el primer latino en solitario en aparecer en este evento de talla mundial.
Es por eso que varias celebridades, además de Marco Antonio Solís, han mandado mensajes de aliento en redes sociales al reguetonero puertorriqueño para que prenda y ponga todo el ambiente en el Levi’s Stadium.
Jennifer López, Nicky Jam, Thalía, Gloria Trevi, Natti Natasha y Katy Perry son algunos de los famosos que han dedicado algunas palabras para Bad Bunny. Cabe recalcar que JLO invitó hace algunos años al Conejo Malo al show de medio tiempo y Katy Perry es una de las artistas que tiene la mejor aparición en este evento.
Bad Bunny paralizará el Super Bowl durante 15 minutos
Bad Bunny está listo para salir a escena en el Super Bowl LX y ser el primer latinoamericano en aparecer en solitario en el show de medio tiempo del evento más grande de la NFL, donde han estado artistas como Michael Jackson o Prince.
Durante 15 minutos en el Super Bowl, la final de la NFL se volverá latina para recibir al Conejo Malo en el escenario y sus fans esperan que cante sus mejores éxitos, ya que hasta las casas de apuesta han entrado a la fiebre del puertorriqueño.
Cabe recalcar que Bad Bunny hizo un espacio en su agenda de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” para asistir a San Francisco y dar este concierto en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.
DCO