Pumas vs San Diego FC: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions?

Los Pumas necesitan su primera hazaña del año este martes 10 de febrero, cuando reciban en Ciudad Universitaria al San Diego FC en la vuelta de la ronda 1 de la Concachampions en un encuentro al que llegan con desventaja de tres goles después de haber perdido 4-1 el cotejo de ida en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Efraín Juárez debe vencer 3-0 a la franquicia de la MLS para clasificar a los octavos de final de la justa regional. Una victoria por tres tantos de diferencia si el conjunto de California marca dos dianas dejaría fuera a los de la UNAM, mientras que un triunfo por 4-1 mandaría el juego a tiempos extra.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pumas vs San Diego FC?

El partido entre Pumas y San Diego FC en la vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions se jugará este martes 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de Méxco, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Martes 10 de febrero

Hora : 19:00

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Pumas y San Diego FC

PUMAS : Keylor Navas, Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Jesús Rivas, Uriel Antuna, César Garza, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.

SAN DIEGO FC: Pablo Sisniega, Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher, Manu Duah, Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Anders Dreyer, Amahl Pellegrino y Corey Baird.

Pumas, a corregir errores ante San Diego para lograr la remontada

Robert Morales hizo un golazo de chilena para poner al frente a los Pumas en la Ronda 1 de la Concachampions 2026. Pero los Universitarios recibieron tres goles a balón parado y sufrieron un doloroso 4-1 del San Diego FC, que con ese resultado puso un pie en los octavos de final del torneo de la Concacaf.

Ni el experimentado portero costarricense Keylor Navas pudo salvar a los del Pedregal de la humillación en el cotejo desarrollado en el Snapdraon Stadium, y ahora los dirigidos por Efraín Juárez deben tener una noche perfecta frente a su público en CU para seguir con vida en la Concacaf Champions Cup.

El que clasifique entre Pumas y San Diego FC enfrentará en los octavos de final de la Concachampions al Toluca, que no disputó la Ronda 1 del evento por su actual condición de bicampeón de la Liga MX.

