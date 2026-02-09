Futbol internacional

Pumas vs San Diego FC: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions?

Pumas enfrenta en Ciudad Universitaria al San Diego FC en la vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions 2026; los de la UNAM necesitan una remontada tras perder 4-1 la ida ante el club de la MLS

Pumas necesita remontar una desventaja ante el San Diego FC en la Concachampions.
Pumas necesita remontar una desventaja ante el San Diego FC en la Concachampions. Foto: Especial
Enrique Villanueva

Los Pumas necesitan su primera hazaña del año este martes 10 de febrero, cuando reciban en Ciudad Universitaria al San Diego FC en la vuelta de la ronda 1 de la Concachampions en un encuentro al que llegan con desventaja de tres goles después de haber perdido 4-1 el cotejo de ida en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Efraín Juárez debe vencer 3-0 a la franquicia de la MLS para clasificar a los octavos de final de la justa regional. Una victoria por tres tantos de diferencia si el conjunto de California marca dos dianas dejaría fuera a los de la UNAM, mientras que un triunfo por 4-1 mandaría el juego a tiempos extra.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pumas vs San Diego FC?

El partido entre Pumas y San Diego FC en la vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions se jugará este martes 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de Méxco, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de FOX y FOX One.

  • Fecha: Martes 10 de febrero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Pumas y San Diego FC

  • PUMAS: Keylor Navas, Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Jesús Rivas, Uriel Antuna, César Garza, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.
  • SAN DIEGO FC: Pablo Sisniega, Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher, Manu Duah, Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Anders Dreyer, Amahl Pellegrino y Corey Baird.

Pumas, a corregir errores ante San Diego para lograr la remontada

Robert Morales hizo un golazo de chilena para poner al frente a los Pumas en la Ronda 1 de la Concachampions 2026. Pero los Universitarios recibieron tres goles a balón parado y sufrieron un doloroso 4-1 del San Diego FC, que con ese resultado puso un pie en los octavos de final del torneo de la Concacaf.

Ni el experimentado portero costarricense Keylor Navas pudo salvar a los del Pedregal de la humillación en el cotejo desarrollado en el Snapdraon Stadium, y ahora los dirigidos por Efraín Juárez deben tener una noche perfecta frente a su público en CU para seguir con vida en la Concacaf Champions Cup.

El que clasifique entre Pumas y San Diego FC enfrentará en los octavos de final de la Concachampions al Toluca, que no disputó la Ronda 1 del evento por su actual condición de bicampeón de la Liga MX.

