América vs Olimpia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions?

América se mide a Olimpia por el pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026

El Club América abre las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse ante el Olimpia de Honduras, en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, mejor conocido como la Concachampions. El ganador avanzará a los octavos de final.

Luego de un arranque irregular en el torneo local, parece que las Águilas empiezan a tomar ritmo y en su casa buscarán amarrar el pase a la siguiente ronda del certamen regional de clubes de la Concacaf. Llegan con ventaja de 2-1 obtenida en Centroamérica.

Semana de Champions Cup y de #ElClásicoDeMéxico. 🦅



¡Hay que dar el máximo, Águilas! 💪😤

El conjunto que logre superar la primera ronda deberá esperar para conocer a su rival, que saldrá de la llave que enfrenta al Defence Force de Trinidad y Tobago ante el Philadelphia Union de la MLS. Estos equipos juegan su partido de ida la primera ronda el 18 de febrero y la vuelta el 26.

¿Dónde ver el América vs Olimpia de la Concachampions?

El partido entre América y Olimpia, vuelta de la primera ronda de la Concachampions, inicia este miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 11 de febrero

Hora: 19:00 horas, CDMX

Transmisión: FOX ONE

Mucho ánimo por acá. 😁👌

Posibles alineaciones del América vs Olimpia

América : Luis Malagón, Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, Victor Dávila, Erick Sánchez, José Zúñiga.

Olimpia : Edrick Menjivar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Jose Pinto, Agustín Mulet, Kevin Güiti, Edwin Rodríguez, Jorge Alvarez, Jorge Benguche.

América y Olimpia, conocidos en Concachampions

Desde 2021 el América y el Olimpia se han enfrentado tres veces en la Concachampions. El cuadro mexicano cosechó dos victorias, mientras que el combinado hondureño lo hizo una vez.

¡Es solo el comienzo, Rapha! 👊



Paso a paso, vayamos juntos haciendo historia. 🦅

Las Águilas no pueden relajarse, pues Olimpia, llamado El Rey de Copas en Honduras, ya sabe lo que es ganar de visita en la Ciudad de México. Sucedió el 14 de abril de 2021, cuando vencieron a los azulcremas 1-0.

Con el marcador en contra obliga a Los Albos a salir ofensivos, para acortar distancias y dar la campanada ante el América. Jugadores como Jorge Alvarez y Jorge Benguche pueden ser peligrosos para la defensiva de Coapa.

André Jadrine enfrentará este duelo con la tranquilidad que su equipo mostró mejoría en los compromisos previos, además que este martes, un día antes de enfrentar a Olimpia, tuvieron dos altas. Vinícius Lima y Thiago Espinosa fueron anunciados como refuerzos para lo que resta del Clausura 2026.

aar