¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Cruz Azul vs Vancouver; Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul recibe al Vancouver para el partido de vuelta de la Concachampions.

La Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup continúa con un duelo clave entre Cruz Azul y Vancouver FC, dos equipos que llegan en momentos distintos pero con mucho en juego, pues en la cancha del Estadio Cuauhtémoc se juega un pase a los octavos de final de la competencia internacional.

La Máquina llega a este encuentro con una ventaja de 3-0 en el marcador global, después de su gran actuación en el compromiso de ida, el cual se llevó a cabo en Canadá. Mientras tanto, el conjunto de Vancouver visita México en busca de un milagro para arrebatarle el boleto a los octavos de final a los cementeros.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que cierra la actividad de los equipos mexicanos en la Concacaf Champions Cup.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Cruz Azul vs Vancouver?

El partido entre Cruz Azul y Vancouver se jugará este jueves, 12 de febrero del 2026, en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One.

Fecha: jueves 12 de febrero del 2026

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Fox One

Posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Vancouver

CRUZ AZUL: Emmanuel Ochoa, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Amaury Morales, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi José Paradela, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández.

VANCOUVER: Callum Irving, París Gee, Matteo Campagna, Tom Field, Tyler Crawford, Morey Doner, Marcello Polisi, Damiano Pecile, Elage Bah, Luis Toomey y Mohamed Amissi

JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL. 💙



VAMOS POR EL PASE A LA SIGUIENTE RONDA DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP. 🚂 pic.twitter.com/86K2Rx74fT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 12, 2026

Cruz Azul quiere revalidar el título de la Concacaf Champions Cup con Larcamón

Cruz Azul arrancó su participación en la Concacaf Champions Cup enfrentando al Vancouver FC de Canadá, pero la Máquina logró ganar el partido de ida por marcador de 3-0 y recibir el encuentro de vuelta con un poco más de tranquilidad por la ventaja que tienen.

La Máquina buscará volver a ganar el título de la Concacaf Champions Cup, pero en esta ocasión de la mano de Nicolás Larcamón, aunque no será un camino sencillo para los cementeros, pues tendrán que enfrentarse a los mejores clubes de la región.

Además, el Cruz Azul contará con sus dos refuerzos estrella para este torneo, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, quienes llegaron para fortalecer el plantel de Larcamón en este Clausura 2026.

DCO