¡MÉXICO AL MUNDIAL! La Selección Mexicana Sub-17 consigue su pase a la Copa del Mundo Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 logró su pase a la Copa del Mundo.

La Selección Nacional de México Sub-17 oficializó su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2026, tras concluir su participación en el Premundial de la Concacaf 2026.

La escuadra mexicana, dirigida por el director técnico Jurgen Castañeda, finalizó como líder invicto del Grupo A, asegurando su boleto a la justa mundialista, que se celebrará en noviembre próximo.

El equipo tricolor selló su boleto luego de derrotar 2-1 al anfitrión, Trinidad y Tobago, en su cuarto y último partido del clasificatorio, disputado en el Estadio Hasely Crawford.

#Sub17 | Momento de saborear el triunfo. 🤩⚽



Incondicionales, ya tenemos nuestro boleto al Mundial y así lo festejamos tras vencer a Trinidad y Tobago.#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/Z5ZFYhfIr2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) February 13, 2026

Con este resultado, México consiguió un total de 12 puntos, producto de cuatro victorias, relegando a Barbados al segundo puesto del sector, seguido de Saint Martin y Sint Maarten.

Esta será la decimoséptima participación de la Selección Nacional de México en las 21 ediciones en la historia de la Copa del Mundo Sub-17, solo en tres ocasiones el Tricolor no consiguió su pase al torneo y fue en 1995, 2001 y 2007.

En la Copa del Mundo de Qatar 2026, el conjunto nacional buscará ampliar su palmarés en esta categoría, en la cual se ha coronado en dos ocasiones: Perú 2005 y México 2011.

#Sub17 | ¡Qatar, allá vamos! 🇶🇦✈️



Quedamos en lo más alto de nuestro grupo en el Premundial de la @Concacaf y ya tenemos nuestro boleto para la Copa del Mundo. 🌍🏆#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/247XswGeaW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) February 13, 2026

Jesús Orduño al minuto 82 de tiempo corrido y Adán Sánchez al 86’ de juego, fueron los jugadores que le dieron la victoria al combinado mexicano ante su similar de Trinidad y Tobago, para que los jovenes vivan la experiencia mundialista en Qatar.

La última vez que México participó en la Copa del Mundo de la especialidad fue el año pasado, cuando de igual forma el torneo se llevó a cabo en el país en Oriente Medio, en la edición anterior el combinado Tricolor quedó eliminado en octavos de final a manos de Portugal.

DCO