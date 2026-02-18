¡COMO EN CASA! San Francisco 49ers regresan a México y jugarán en el Estadio Azteca; conoce fecha, horario y cómo comprar boletos

Los 49ers jugarán en el Estadio Azteca un juego de temporada regular de la NFL en 2026

Los San Francisco 49ers regresarán a la Ciudad de México en 2026 para tener un partido de temporada regular en el Estadio Banorte, con rival por anunciar. Era un secreto a voces que la franquicia californiana sería local en la visita de la NFL al país.

New stop on our world tour 🇲🇽



📰: https://t.co/sKCbIyMD26 pic.twitter.com/bzTFi1B7ds — San Francisco 49ers (@49ers) February 18, 2026

De esta manera, los 49ers hacen del Estadio Azteca su casa de nuevo y la Ciudad de México tendrá juegos de la NFL en 2026, 2027 y 2028, siendo además uno de los nueve juegos internacionales que se celebrarán en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

El rival de San Francisco, así como la fecha y el horario de inicio del partido, se anunciarán cuando se revele el calendario completo de la NFL 2026 esta primavera.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Se celebra con éxito el Super Bowl LX Fan Race MX en la Ciudad de México

¡Nos vemos pronto, México!



See you soon, Mexico! pic.twitter.com/YxeyAIgp2b — San Francisco 49ers (@49ers) February 18, 2026

“Estamos encantados de recibir nuevamente a los San Francisco 49ers para el juego que tendremos en la Ciudad de México este año”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México. “Regresar al Estadio Banorte destaca nuestro sólido y continuo compromiso con México. Pocos lugares generan la energía que vemos aquí, y esperamos volver a nuestro país que desempeña un papel tan significativo en el crecimiento de este deporte”.

El regreso de los juegos de temporada regular de la NFL en México se suma a la historia de la liga, que ha disputado cinco partidos previos en el Estadio Azteca en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

“Estamos emocionados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la Liga”, dijo el CEO de los San Francisco 49ers, Al Guido. “Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, estamos entusiasmados por reencontrarnos con el Mexico Faithful y esperamos la energía que los aficionados locales aportarán para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”.

Con 40 millones de aficionados de la NFL, la base de fans más grande fuera de Estados Unidos, y con una oficina en la Ciudad de México desde 1998, la NFL está enfocada en aumentar su presencia durante todo el año a través de iniciativas para aficionados, el desarrollo de NFL Flag, programas de impacto comunitario y el crecimiento del deporte en todos los niveles.

aar