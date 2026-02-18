Memote Martínez será convocado a Selección Mexicana y podría pelear por un puesto en el Mundial 2026

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y la Selección Mexicana tendrá su tercer partido de preparación del año de cara al torneo de la FIFA; el encuentro será ante Islandia y Javier Aguirre solo podrá convocar jugadores de la Liga MX, por lo que el Memote Martínez volverá a una convocatoria con el Tricolor.

Con información de AS México, el delantero de los Pumas tendrá una nueva oportunidad en la Selección Mexicana para afrontar el partido ante Islandia en Querétaro; esto ocurrirá porque no es una Fecha FIFA oficial, por lo que los delanteros en el extranjero no pueden asistir con el Tricolor para este amistoso.

Ya que Germán Berterame, Raúl Jiménez y Santiago Giménez no podrán asistir al encuentro ante Islandia, los delanteros elegidos por Javier Aguirre para este compromiso serán Armando ‘Hormiga’ González y Memote Martínez, así que el ariete mexicano de los Pumas podría tener una oportunidad de ganarse el llamado para el Mundial 2026.

El trabajo no se detiene, el torneo va empezando y queremos seguir en la parte alta de la tabla. ⚽️💪🏻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/9ILaBIZWl5 — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

¿Cuántos partidos lleva jugados el Memote Martínez en el 2026?

Guillermo Martínez venía de recuperarse de una lesión que tuvo y poco a poco ha regresado al once titular de los Pumas. Su primer encuentro del delantero mexicano en el 2026 fue el 18 de enero ante el León en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Después de ese encuentro, Martínez jugó ante Santos en casa, tuvo minutos en la derrota 4-1 a manos del San Diego FC, estuvo en la cancha del Estadio Jalisco ante Atlas en el empate 2-2 y el último fue el 13 de febrero en la victoria sobre el Puebla, cotejo en el que el ariete de 30 años metió el primer gol de los auriazules.

Cabe recalcar que los Pumas siguen invictos en el Clausura 2026, pero su siguiente encuentro es de alta intensidad, en el que podrían recibir su primera derrota del torneo. Guillermo Martínez y compañía recibirán en casa al Monterrey el domingo 22 de febrero para la Jornada 7 del futbol mexicano.

Intensidad en la fuerza y coordinación y énfasis en la definición 🔥⚽️ #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Ovfksu2jL6 — PUMAS (@PumasMX) February 19, 2026

Estos son los número del Memote Martínez en su paso por los Pumas

Guillermo Martínez llegó a los Pumas en enero del 2024 procedente del Puebla. El mexicano llegó a ser un referente del equipo hace algunas temporadas, pero las lesiones perjudicaron el nivel del delantero de 30 años, por lo que los universitarios tuvieron que buscar reemplazos para él.

El ariete oriundo de Celaya, México, lleva 81 encuentros disputados con los Pumas en todas las competencias, en los que ha obtenido 27 goles y dos asistencias. A pesar de que no ha podido ganar un título con los Universitarios, Martínez sí puede presumir una Liga MX y una Copa MX, las cuales levantó cuando vestía los colores de las Chivas.

A pesar de tener competencia interna como Juninho y José Juan Macías, aunque el mexicano se encuentra lesionado, Memote Martínez sigue siendo la opción número uno de Efraín Juárez para cada partido, por lo que se gana su convocatoria con la selección mexicana para enfrentar a Islandia en Querétaro.

DCO