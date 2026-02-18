VIDEO muestra a fans del Benfica hacer gestos de mono para burlarse de Vinicius tras insulto racista de Gianluca Prestianni

El resultado del duelo entre Benfica y Real Madrid, juego de los playoffs de la Champions League, quedó en segundo plano tras la polémica que protagonizó el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Juniors, quien recibió claros insultos racistas por parte de la afición de las Águilas portuguesas.

Vinicius Juniors aseguró que Gianluca Prestianni lo llamó “mono”. El partido se detuvo porque el árbitro activó el protocolo anitiracistas. Tras la reanudación, dos jóvenes aficionados del Benfica en varias ocasiones, y señalando a Vini, hicieron gestos racistas imitando a un mono.

La actitud de estos fan del Benfica no ha caído nada bien en el mundo del futbol, pues muchos creen que la actitud de los jóvenes entusiastas del equipo portugués siguieron el ejemplo de Gianluca Prestianni, quien por su parte negó haber insultado a Vinicius Juniors.

El delantero argentino de 20 años, que se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA, comentó en redes X, diciendo que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En varias ocasiones Prestianni insistió en que Vinícius malinterpretó lo que se dijo. Además, según versiones de prensa, los jugadores de Benfica afirmaron tras el partido afirmaron que el argentino provocó al delantero brasileño, pero nunca lo insultó racialmente.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigi insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, dijo Prestianni, quien no explicó por qué se cubrió la boca.

¿Por qué empezó la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius Juniors?

Los aficionados de Benfica reaccionaron con enojo a que Vinicius celebrara su gol a los 59 minutos bailando junto al banderín de córner, lanzando botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid. Acto seguido, Prestianni encaró a Vinícius y dijo algo mientras se cubría la boca con su camiseta.

Vinicius aseguró que Prestianni lo insultó racialmente durante el partido, que el Madrid ganó 1-0. El club español será local en el encuentro de vuelta el 25 de febrero, y el ganador global avanzará a los octavos de final de la principal competición de clubes de Europa.

