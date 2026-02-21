¡VILLAMELÓN A LA VISTA! Aficionado del Puebla se convierte en fan del América y la cámara capta el momento (VIDEO)

El América visitó al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y sacó una victoria de 4-0 de visita, pero lo más importante fue que consiguieron un aficionado más, pues un fan de La Franja decidió cambiarse de equipo en pleno partido y las cámaras captaron el momento justo.

En el video se puede ver que esta persona trae puesta su playera del Puebla, pero varios aficionados detrás de él comienzan a gritarle para que se ponga el jersey de las Águilas, por lo que decide portarla y los fanáticos del América comienzan a festejar la llegada de un americanista más.

Esta acción generó controversia en redes sociales, pues muchos internautas comenzaron a criticar a este aficionado por cambiar al Puebla por el América, además de expresar que así es la afición del América: “villamelones”.

TE RECOMENDAMOS: Cicilismo El VIDEO de los aficionados mexicanos apoyando a Isaac del Toro que pone la piel chinita de solo escucharlo

Poblano se convierte en americanista: pic.twitter.com/81FYLtgiYo — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 21, 2026

América consigue sus primeros goles de visita ante el Puebla

América logró una victoria abultada por marcador de 4-0 sobre el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para llevarse los tres puntos de la Jornada 7 del Clausura 2026, con lo que llegan a siete anotaciones en la actual temporada.

Sin embargo, antes de enfrentarse a La Franja, el equipo dirigido por André Jardine no había anotado gol de visita; sus primeros tres tantos fueron en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes ante el Necaxa y el Monterrey.

Fue ante el Puebla, el partido en el que los azulcremas marcaron sus primeros cuatro goles fuera de casa, además de que Raphael Veiga tuvo su primera titularidad con el conjunto de Coapa y anotó por primera vez con la camiseta de las Águilas.

¿Cuándo será el próximo partido del América en el Clausura 2026?

El América logró una importante victoria en el Clausura 2026 para seguir escalando posiciones y sumando puntos a su cuenta personal, pues en esta temporada no se jugará el play-in, así que los ocho primeros puestos de la tabla general avanzan directo a la liguilla del futbol mexicano.

El siguiente compromiso de las Águilas en el torneo local será el sábado 28 de febrero del 2026; los pupilos de André Jardine recibirán en casa a los Tigres de Guido Pizarro para la Jornada 8 del certamen local, encuentro que se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Este compromiso pinta como uno de los mejores de la octava fecha del certamen, junto con el Monterrey vs. Cruz Azul y el Toluca contra las Chivas.

DCO