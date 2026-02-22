¡Histórico! Así fue el triunfo de Isaac del Toro en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

El ciclismo mexicano está de fiesta gracias a la impresionante actuación de Isaac del Toro, quien se alzó como campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos y así se convirtió en el ciclista más joven en conseguir dicho galardón.

Representando al UAE Team Emirates, Del Toro demostró una gran habilidad y estrategia a lo largo de una semana de competición intensa, culminando su hazaña en la vibrante ciudad de Abu Dhabi.

El domingo, la carrera llegó a su conclusión en un día marcado por la expectación y la emoción. Aunque la última etapa fue conquistada por el italiano Jonathan Milan del equipo Lidl-Trek, quien logró su tercera victoria parcial con un esprint espectacular, el verdadero protagonista fue Del Toro. Tras una semana de esfuerzo constante, el mexicano defendió con maestría el maillot rojo de líder, asegurando su lugar en la historia del ciclismo internacional.

La clave del éxito de Del Toro residió en su desempeño durante la jornada de montaña del sábado, donde se adjudicó una victoria crucial. Este triunfo le permitió establecer una ventaja sólida sobre sus competidores más cercanos, dejando claro que estaba destinado a ganar.

Durante la etapa final, Del Toro rodó con la cabeza fría, evitando riesgos innecesarios y contando con el inquebrantable apoyo de su equipo.

En la clasificación general, Isaac del Toro superó al italiano Antonio Tiberi, quien terminó en segunda posición a 20 segundos del campeón. El podio lo completó el australiano Lucas Plapp, mientras que el colombiano Harold Tejada se quedó con el cuarto puesto.

La victoria de Isaac del Toro no solo marca un hito en su carrera, sino que también representa un rayo de esperanza para el ciclismo mexicano. Su título en el World Tour entusiasma a los aficionados y sienta las bases para una temporada llena de expectativas.

Con esta conquista, Del Toro ha demostrado que el talento y la dedicación pueden llevar a un atleta a la cima del éxito, inspirando a una nueva generación de ciclistas que sueñan con seguir sus pasos en el escenario mundial.