La comparación de Erick Sánchez entre mexicanos y sudamericanos que causará mucha indignación (VIDEO)

Hace unos días, Antonio Mohamed estuvo en un podcast donde habló sobre Marcel Ruiz y su nivel futbolístico, revelando que si el mediocampista mexicano fuera brasileño o argentino, ya estaría jugando en el futbol de Europa, un tema que replicó Erick Sánchez en conferencia de prensa.

El mediocampista mexicano fue cuestionado sobre este tema y dentro de su respuesta recalcó que “el que seamos mexicanos, la gente en Europa piensa que no lo valemos”.

“Para mí sí, para mí en lo personal sí, tiene razón, porque estoy seguro que cualquiera de los mexicanos que estamos ahora en selección no fuera de aquí, estuviera vendido en Europa por la cantidad que sea, y bueno, pero para mí en lo personal creo que sí, el que seamos mexicanos, la gente en Europa piensa que que no lo valemos”, comentó Erick Sánchez.

Erick Sánchez 🔥@TUDNMEX pic.twitter.com/6Oo9ljZFPg — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) February 27, 2026

Erick Sánchez asegura que los mexicanos tienen la calidad para estar en Europa

Para finalizar su respuesta, Erick Sánchez dejó en claro que los mexicanos tienen los “huev...” para sobresalir en cualquier liga del mundo, además de que cualquier mexicano de la Liga MX puede jugar en el futbol de Europa.

“Para mí en lo personal creo que si se dan cuenta, hay una calidad impresionante en todos los equipos, en todos los mexicanos que estamos, podrían jugar en en cualquier lugar, entonces pues sí, para mí en lo personal te digo, sí se me hace pues que nos demerita tal vez un poco", comentó el mediocampista mexicano.

Además, dijo que “siendo conscientes que somos mexicanos, tenemos por así decirlo los huev... para sobresalir y partirnos la madre en donde sea, y el día que tengamos una oportunidad, la vamos a aprovechar”.

Duelo clave este sábado, entre el 7mo @ClubAmerica y 8vo @TigresOficial de la #LigaMx y en conferencia de prensa previa; Erick Sánchez, el "chiquito" @Erick29810, aseguró que el América tiene para competir tanto por la liga, como la #Concachampions… @AtmosferaD 🎙️ pic.twitter.com/z5SfthNiJY — Angel Ricalde (@efectoRicalde) February 27, 2026

Erick Sánchez busca un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026

A pesar de que hace cuatro años se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial en Qatar, Erick Sánchez fue campeón con Pachuca y después emigró al América para seguir su carrera, en busca de llegar a la Copa del Mundo del 2026.

El mediocampista mexicano sigue en busca de un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre, pues el mediocampo es donde más futbolistas hay y tendrá que sobresalir para llamar la atención del técnico azteca.

De momento, Erick Sánchez ha sido convocado para los tres primeros cotejos de este año, es decir que, si lo vemos en la lista para enfrentar a Portugal, el futbolista tendría más del 50 por ciento de su boleto amarrado para el Mundial.

