Randal Willars y Kevin Berlín ganan la medalla de plata desde la plataforma de 10 metros

México sigue sumando medallas en la Copa del Mundo de Clavados y la dupla conformada por Kevin Berlín y Randal Willars se subió al segundo escalón del podio tras la competencia de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

Esta presea de segundo lugar es la tercera para la Selección Mexicana de Clavados y con la que mantienen el segundo puesto del medallero de esta competencia, solo por detrás de China, que suma siete oros y dos platas.

Randal Willars y Kevin Berlín tuvieron una sumatoria de 400.41 puntos, después de ejecutar sus seis clavados, ganándole a Gran Bretaña por diferencia de una unidad y quedando a 68.82 puntos de la dupla china conformada por Renjie Zhao y Zhihao Yang.

¡Plata para México🥈 🇲🇽!



Randal Willars 🇲🇽 y Kevin Berlín 🇲🇽 ganan la plata en la Copa del Mundo 🌍 de Clavados 🌊 en 10m sincronizados con este gran salto 👏



4° medalla para nuestro país🥈x3🥉x1 pic.twitter.com/4NvBtuuBb6 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 1, 2026

Así quedó el podio de la final de los sincronizados en la plataforma de 10 metros

La dupla mexicana tuvo una excelente participación desde la plataforma de 10 metros, culminando en la segunda posición con 400.41 puntos, preparándose para la Superfinal que será en China.

China - Renjie Zhao y Zhihao Yang - 469.23 puntos - Oro

México - Rabdal Willars y Kevin Berlín - 400.41 puntos - Plata

Gran Bretaña - Ben Cutmore y Euan McCabe - 399.12 puntos - Bronce

Con esta medalla Randal Willars y Kevin Berlín terminan su participación en la Copa del Mundo de Clavados que se está llevando a cabo en Montreal, Canadá, a la espera de que se confirme si México si va a poder albergar la segunda parada de esta competencia.

Top 9 del mundo! 🇲🇽🔥

En la Copa del Mundo de Clavados en Montreal 2026, Kevin Berlín (7º - 437.75) y Randal Willars (9º - 425.15) se metieron entre los mejores del planeta en la plataforma 10m. 🏆

Talento, garra y corazón mexicano en lo más alto. pic.twitter.com/zF4wDhUCP0 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 1, 2026

México sigue a la espera de la confirmación oficial de World Aquatics

Después de que se confirmara que México se quedaría sin recibir la Copa del Mundo de Clavados, esto por el tema de la seguridad de los atletas después de los operativos que se llevaron a cabo en nuestro país el fin de semana pasado, la Conade comenzó a negociar con World Aquatics para buscar otra sede.

Fue Rommel Pacheco el que anunció en sus redes sociales que estaban haciendo todo lo posible para que la segunda parada de esta competencia se dispute en nuestro país, teniendo a la Ciudad de México y Yucatán como las posibles sedes para albergar la Copa del Mundo.

Así que los clavadistas mexicanos están a la espera de poder competir en su país y, en caso de que se llegue a un acuerdo, la competencia se llevaría a cabo en las primeras dos semanas de marzo.

