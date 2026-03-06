¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS en México a Checo Pérez en el Gran Premio de Australia de la F1 2026?

El Cadillac de Checo Pérez en una de las prácticas del Gran Premio de Australia de la F1 2026.

La Fórmula 1 (F1) 2026 arranca con el Gran Premio de Australia, a celebrarse este sábado 7 de marzo, cuando el mexicano Sergio Checo Pérez vuelva a las pistas después de un año sabático para ser uno de los dos pilotos de la debutante escudería Cadillac.

El finlandés Valtteri Bottas es el coequipero de Checo Pérez en esta nueva experiencia para ambos en la F1, en una temporada a la que el neerlandés Max Verstappen llega con deseos de revancha tras la coronación del británico Lando Norris.

Checo Pérez terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Australia de la F1 2024, cuando disputó su última temporada con Red Bull, equipo del cual formaba parte desde el 2021.

¿Dónde pasan EN VIVO el Gran Premio de Australia de F1?

El Gran Premio de Australia, que marca el inicio de la F1 2026, se lleva a cabo este sábado 7 de marzo. La carrera que también marca el regreso del tapatío Checo Pérez al serial se lleva a cabo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Sky Sports y F1TV.

Fecha : Sábado 7 de marzo

Hora : 22:00

Circuito : Albert Park

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Oscar Piastri, con el apoyo de la afición en el Gran Premio de Australia de F1

En el Gran Premio de Australia de F1, un enorme foco de atención se centra, comprensiblemente, en el ídolo local: Oscar Piastri, de la escudería McLaren. Sin duda, Piastri está en la lucha por la redención después de que el título del año pasado se le escapara de las manos y fuera a parar a su coequipero Lando Norris.

Una píldora amarga de pasar, dado que el australiano lideró la clasificación del campeonato durante 189 días, desde Arabia Saudita hasta México, pero se quedó sin el título tras una serie de errores, con su fin de semana más duro en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Oscar Piastri cree que él y Lando Norris comenzarán por detrás de los punteros, pero la presión se mantiene desde los medios locales, que quieren verlo convertirse en el primer australiano en ganar su carrera en casa.

Oscar Piastri bromeó: “¡Si tuviera un dólar por cada vez que me preguntan eso, sería unos cuantos dólares más rico!”. Y añadió: “Todo piloto quiere ganar su carrera de casa y conmigo no es diferente”.

