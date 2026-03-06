Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Querétaro vs América de la Jornada 10 del Clausura 2026

Uno de los partidos que más se verán en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX es el Querétaro vs América, pues el cuadro azulcrema ha dejado muchas dudas en los duelos previos y necesitan urgentemente la victoria.

Las Águilas vienen de perder 2-1 en casa, el Estadio Ciudad de los Deportes, ante los Bravos de Juárez, un partido en donde el equipo de André Jardine no estuvo a la altura de lo que se espera.

El cuadro de Coapa viene sumergido en una mala racha de resultados y no ha sido protagonista en el Torneo Clausura 2026. Incluso hay malestar por parte de los aficionados.

Entrenamiento vespertino en Coapa. A trabajar duro para lo que viene. 🦅 pic.twitter.com/OXPHqGLlrv — Club América (@ClubAmerica) March 6, 2026

¿Dónde ver el Querétaro vs América de la Jornada 10?

El partido Querétaro vs América, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 7 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 7 de marzo

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX ONE

Se entrena y después nos ponemos rumbo a Querétaro. 🦅👊 pic.twitter.com/4hgNAxMru3 — Club América (@ClubAmerica) March 6, 2026

América domina a Querétaro en la Liga MX

En los últimos juegos entre Querétaro y América el cuadro capitalino ha dominado. De los más recientes cinco encuentros son las Águilas las que se llevaron el triunfo en cada uno de ellos.

A pesar del control, parece que los Gallos Blancos están emparejando un poco las acciones, pues en los más recientes dos juegos la diferencia solo ha sido de un gol.

Sumado a esto, el mal momento del América en la Liga MX hace pensar que el Querétaro puede dar la sorpresa frente a su gente, pues el cotejo es en la cancha del Estadio Corregidora.

Antecedentes del Querétaro vs América

Jornada 4 del Apertura 2025- América 1-0 Querétaro

Jornada 1 del Clausura 2025- Querétaro 0-1 América

Jornada 2 del Apertura 2024- América 3-1 Querétaro

Jornada 2 del Clausura 2024- América 2-0 Querétaro

Jornada 2 del Apertura 2023- Querétaro 1-2 América

América llega con bajas

Para el juego ante los Gallos Blancos el América no contará con Víctor Dávila, quien en el duelo pasado sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha.

De la misma manera Isaías Violante tiene una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha y tampoco estará en la cancha. Por si fuera poco, Alejandro Zendejas y Henry Martín son duda para medirse ante el Querétaro.

aar