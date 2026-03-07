¿Dónde y cuándo se celebra el próximo Gran Premio de la F1 2026?

La Fórmula 1 ya se prepara para la segunda carrera.

Después del arranque de la Fórmula 1 (F1) 2026 con el Gran Premio de Australia, los aficionados al automovilismo deberán esperar solamente una semana para la próxima carrera de la temporada, la cual se celebrará en China.

El Circuito Internacional de Shanghái recibirá la segunda fecha de la campaña, que en estas primeras fechas estará en el continente asiático.

El Gran Premio de China se reincorporó al calendario de la F1 en la temporada del 2024, luego de que del 2020 al 2023 no formó parte del mismo a causa de la pandemia del coronavirus.

Fechas del Gran Premio de China de la F1 2026

La Fórmula 1 ya se prepara para llegar a Shanghái donde se llevará a cabo el Gran Premio de China, una carrera que para los aficionados mexicanos es un tanto complicada de ver por el tema del horario, así que tendrán que desvelarse para ver a Checo Pérez en acción.

Jueves 12 de marzo

Práctica 1: 21:30 horas

Viernes 13 de marzo

Calificación Sprint: 1:30 horas

Carrera Sprint: 21:00 horas

Sábado 14 de marzo

Calificación: 1:00 horas

Domingo 15 de marzo

Carrera: 1:00 horas

¿Quién es el piloto con más triunfos en el Gran Premio de China de F1?

El británico Lewis Hamilton es el piloto que acumula más victorias en el Gran Premio de China de F1, con seis carreras ganadas hasta el momento.

Sin embargo, el heptacampeón del mundo no consigue el triunfo en el Circuito Internacional de Shanghái desde la temporada del 2019, misma en la que se alzó con su sexto y penúltimo trofeo obtenido hasta el momento.

El español Fernando Alonso y el alemán Nico Rosberg comparten el segundo lugar en la lista de ganadores del Gran Premio de China, con dos carreras ganadas en el país asiático cada uno.

¿Quiénes conformaron el podio en el último Gran Premio de China de F1?

El australiano Oscar Piastri encabezó el podio del Gran Premio de China en la F1 2025, al conseguir su primer triunfo en el Circuito Internacional de Shanghái.

Los británicos Lando Norris y George Russell completaron el podio en aquella ocasión al ubicarse en el segundo y tercer sitio, de manera respectiva.

Pero este año todo es diferente, las nuevas regulaciones han cambiado la manera de manejar los monoplazas y Mercedes ha demostrado que son los que mejor entendieron estos cambios, así que todo puede pasar en Shanghái.

