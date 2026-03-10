Champions League 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de ida de octavos de final de este 11 de marzo?

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en la serie más destacada de octavos de final de Champions League.

La actividad de los octavos de final de ida de la Champions League 2025-2026 continúa este miércoles 11 de marzo con cuatro partidos más, entre los que destaca el duelo entre Real Madrid y Manchester City, que se enfrentan en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Merengues y Citizens se roban los reflectores en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, pues se enfrentan por quinta edición en fila en la ronda de eliminación directa del certamen del viejo continente.

💪 ¡Último entrenamiento antes de recibir al Manchester City! pic.twitter.com/sEq0YxHOov — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2026

En los otros duelos de hoy, el Arsenal, único club que marcha invicto en la Champions League, visita al Bayer Leverkusen. El sorpresivo Bodo/Glimt recibe al Sporting Lisboa, mientras que PSG y Chelsea reeditan la final más reciente del Mundial de Clubes con su encuentro en el Parque de los Príncipes.

Horarios y transmisiones de los juegos de Champions League del 11 de marzo

Bayer Leverkusen vs Arsenal : 11:45 horas (FOX y FOX One)

PSG vs Chelsea : 14:00 horas (FOX y FOX One)

Real Madrid vs Manchester City : 14:00 horas (FOX y FOX One)

Bodo Glimt vs Sporting Lisboa: 14:00 horas (TNT Sports y HBO Max)

Real Madrid y Manchester City, el nuevo clásico de la Champions League

Real Madrid y Manchester City se encuentran por quinta temporada seguida en la Champions League, enfrentamiento que está tomando tintes de clásico dentro del torneo continental.

El equipo de la capital española salió con los brazos en alto en tres de los cuatro antecedentes más recientes entre ambos, el último de ellos en los playoffs de la Campaña 2024-2025.

El Manchester City fue el último equipo que clasificó directo a los octavos de final de la Champions League, mientras que el Real Madrid tuvo que disputar los playoffs, donde dejó en el camino al Benfica.

PSG quiere revancha contra el Chelsea

El PSG tiene deseos de revancha contra el Chelsea, después de que los Blues se impusieron 3-0 al equipo francés en la final del Mundial de Clubes 2025.

El historial entre estos equipos es parejo, pues de nueve duelos cada uno ha ganado tres y registran tres empates. En eliminatorias de Liga de Campeones, el saldo es de dos series ganadas para el PSG y una para el Chelsea.

Los de la Ligue 1 ganaron los octavos de final de las Temporadas 2014-2015 y 2015-2016, en tanto que los de la Premier League se llevaron los cuartos de final de la edición 2013-2014.

EVG