¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de ida de octavos de final de la Concachampions de HOY martes 10 de marzo?

La Concacaf Champions Cup sigue su marcha y este martes 10 de marzo arrancan los octavos de final del torneo. Tres equipos mexicanos tendrán actividad en la jornada, buscando un resultado favorable para que en la vuelta puedan amarrar su pase a la siguiente fase.

El Club América visita Estados Unidos para medirse al Philadelphia Union de la MLS. Será un duelo complicado para el equipo mexicano, pues no llega en el mejor momento dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y al mando del brasileño André Jardine el campeonato de la Concacaf no es su especialidad.

Por otro lado, en los octavos de final tendremos un duelo con sabor mexicano pues el Monterrey se enfrenta al Cruz Azul, cotejo en donde La Máquina sale como favorita a llevarse la victoria, pues en el certamen local es uno de los mejores equipos, mientras que Rayados se quedó sin entrenador estelar y vienen de perder el Clásico Regio.

¿Dónde ver los octavos de final de la Concacaf Champions Cup?

Philadelphia vs América-17:00 horas-FOX ONE

Monterrey vs Cruz Azul-19:00 horas-FOX ONE

LAFC vs LDA-21:00 horas-FOX ONE

Los horarios de los partidos de la Concacaf Champions Cup son del centro de México y se podrán ver por la señal de FOX ONE.

Así llegan los equipos mexicanos a los octavos de la Concachampions

El América avanzó a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup luego de vencer en el marcador global al Olimpia de Honduras en la ronda 1 del certamen regional.

La actividad de equipos mexicanos en la Concachampions sigue en los días posteriores. Este miércoles los bicampeones del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, se enfrentan al San Diego FC, que en la primera ronda eliminó a los Pumas de la UNAM.

Y el jueves, día que termina la fase de ida de los octavos de final, los Tigres de la UNAL visitan al Cincinnati FC de la MLS, cotejo en donde los felinos son los favoritos.

aar