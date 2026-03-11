¡OFICIAL! Carlos Vela se convierte en el dueño del LAFC “más que un club, es mi hogar”

Carlos Vela dejó el futbol del viejo continente en 2018 para ser nuevo jugador del LAFC de la MLS, un cambio que fue bastante criticado por la afición mexicana, pero el delantero que nunca jugó en la Liga MX aprovechó para convertirse en una leyenda de este club que apenas iniciaba su historia en la liga cuando el ariete azteca llegó.

Después de un año de retirarse del futbol profesional, Carlos Vela tomó la decisión de convertirse en uno de los propietarios del LAFC, dejando en claro que el conjunto angelino no solo es un club para él, sino que se trata de su hogar.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestra afición mientras seguimos construyendo el futuro”, comentó Carlos Vela.

Carlos Vela será presentado como nuevo dueño del LAFC en los próximos días

Carlos Vela ya fue presentado como nuevo dueño del LAFC en las redes sociales del club, pero el exjugador mexicano tendrá una conferencia de prensa para tener su bienvenida formal como nuevo propietario del conjunto de la Major League Soccer.

“Los Angeles Football Club (LAFC) anunció hoy que la leyenda del club Carlos Vela se ha unido al grupo de propietarios del LAFC, marcando un nuevo capítulo en su histórica relación con el equipo Black & Gold y consolidando aún más su compromiso con el club y la ciudad de Los Ángeles. Vela será presentado en una conferencia de prensa en el Estadio BMO el sábado 14 de marzo”, se puede leer en el comunicado.

Carlos Vela no solo se convirtió en propietario del LAFC, sino que también sigue siendo el primer embajador negro y dorado del club angelino, representando al club a nivel internacional, además de ser miembro del Anillo de Honor del club.

Estos son los números de Carlos Vela en su paso por el LAFC

Carlos Vela estuvo siete años portando los colores del LAFC en la MLS, en los que el delantero mexicano logró números envidiables, además de convertirse en una leyenda del equipo angelino.

En su paso por el futbol de Estados Unidos con el LAFC, Carlos Vela disputó 189 partidos, logrando 93 goles y 54 asistencias en los siete años que estuvo portando la camiseta del equipo Black and Gold.

Carlos Vela seguirá ligado al equipo de sus amores, pero ahora desde la parte directiva, y uno de sus planes es seguir ayudando al club en su crecimiento, tanto en la MLS como en el plano internacional.

