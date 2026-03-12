Ciclismo

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro y cómo va en la clasificación?

Las próximas etapas incluyen un recorrido de 184 kilómetros desde Marotta-Mondolfo a Mombaroccio, seguido de otra de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino

Isaac del toro en uno de los circuitos del año pasado con sus compañeros.
Isaac del toro en uno de los circuitos del año pasado con sus compañeros. Foto: Especial
Diego Hernández

Isaac del Toro mantiene el nombre de México en lo más alto en el mundo del ciclismo. Pese a no tener su mejor tarde en la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026, que recorre la distancia entre Tagliacozzo y Martinsicuro, el oriundo de Ensenada este viernes 13 de marzo tiene otra oportunidad.

En punto de las 3:45 de la mañana del centro de la Ciudad de México inicia el recorrido de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio y se tiene previsto para termine a las 8:45 horas.

A pesar de su destacada actuación, Del Toro tuvo que aceptar la pérdida de su liderato en la clasificación general del campeonato.

No le alcanza a Isaac del Toro

Con un tiempo final de 4 horas, 51 minutos y 40 segundos, el nacido en Ensenada logró cruzar la meta en décimo lugar. Este resultado lo relegó al segundo puesto en la tabla general, quedando a solo 2 segundos del nuevo líder, el italiano Giulio Pellizzari.

Pellizzari, gracias a su excelente desempeño y a 6 segundos de bonificación, logró arrebatarle la maglia azzurra al corredor del UAE Team Emirates.

Isaac del Toro tiene todo para ganar otro título

A pesar de este tropiezo, Isaac del Toro aún tiene tres etapas por delante para demostrar su capacidad y buscar recuperar el primer lugar.

Las próximas etapas incluyen un recorrido de 184 kilómetros desde Marotta-Mondolfo a Mombaroccio, seguido de otra de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino y cerrando con una de 142 kilómetros que va de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto.

La Etapa 4 fue ganada por el destacado Mathieu van der Poel, quien ha mostrado un gran nivel en esta edición del Tirreno-Adriático.

Con la determinación que lo caracteriza, Del Toro espera dar lo mejor de sí para recuperar el tiempo perdido y reafirmar su lugar en esta importante competencia. La lucha por el título sigue abierta y el mexicano está decidido a seguir brillando en el pelotón.

