¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro y cómo va en la clasificación?

Isaac del toro en uno de los circuitos del año pasado con sus compañeros.

Isaac del Toro mantiene el nombre de México en lo más alto en el mundo del ciclismo. Pese a no tener su mejor tarde en la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026, que recorre la distancia entre Tagliacozzo y Martinsicuro, el oriundo de Ensenada este viernes 13 de marzo tiene otra oportunidad.

En punto de las 3:45 de la mañana del centro de la Ciudad de México inicia el recorrido de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio y se tiene previsto para termine a las 8:45 horas.

A pesar de su destacada actuación, Del Toro tuvo que aceptar la pérdida de su liderato en la clasificación general del campeonato.

No le alcanza a Isaac del Toro

Con un tiempo final de 4 horas, 51 minutos y 40 segundos, el nacido en Ensenada logró cruzar la meta en décimo lugar. Este resultado lo relegó al segundo puesto en la tabla general, quedando a solo 2 segundos del nuevo líder, el italiano Giulio Pellizzari.

Pellizzari, gracias a su excelente desempeño y a 6 segundos de bonificación, logró arrebatarle la maglia azzurra al corredor del UAE Team Emirates.

Isaac del Toro tiene todo para ganar otro título

A pesar de este tropiezo, Isaac del Toro aún tiene tres etapas por delante para demostrar su capacidad y buscar recuperar el primer lugar.

Las próximas etapas incluyen un recorrido de 184 kilómetros desde Marotta-Mondolfo a Mombaroccio, seguido de otra de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino y cerrando con una de 142 kilómetros que va de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto.

La Etapa 4 fue ganada por el destacado Mathieu van der Poel, quien ha mostrado un gran nivel en esta edición del Tirreno-Adriático.

Con la determinación que lo caracteriza, Del Toro espera dar lo mejor de sí para recuperar el tiempo perdido y reafirmar su lugar en esta importante competencia. La lucha por el título sigue abierta y el mexicano está decidido a seguir brillando en el pelotón.