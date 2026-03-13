¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS en México a Checo Pérez en el Sprint del Gran Premio de China de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en una de las prácticas del Gran Premio de China de F1.

El tapatío Sergio Checo Pérez corre este viernes 13 de marzo el Sprint del Gran Premio de China, la primera carrera de este tipo programada en el calendario de la Fórmula 1 (F1) 2026, en la que es la segunda cita en el calendario tras el arranque en Australia.

Una falla en el combustible de su monoplaza le impidió al piloto mexicano competir en la clasificación del Sprint, motivo por el cual largará desde la última posición en el Circuito Internacional de Shanghái.

Sprint 🆚 Grand Prix



An average #F1Sprint is 100km and a Grand Prix 305km 🏃‍♂️🏁



Both await the drivers this weekend in Shanghai! #F1 #Formula1 #ChineseGP pic.twitter.com/s2QxPVBceA — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

¿Dónde pasan EN VIVO a Checo Pérez en el Sprint del Gran Premio de China de F1?

La carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, en la que Checo Pérez largará desde el último lugar, se lleva a cabo este viernes 13 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái. Empieza a las 21:00 horas del Centro de México y podrá verse en vivo por las señales de Sky Sports y F1TV.

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Fecha : Viernes 13 de marzo

Hora : 21:00

Circuito : Internacional de Shanghái

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Estos son los horarios del #ChineseGP ⏰🇨🇳

Hora de preparar café ☕🏁 pic.twitter.com/feBX8dOQCZ — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) March 9, 2026

Mercedes domina clasificación para el Sprint del Gran Premio de China de F1

El británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli hicieron el 1-2 para Mercedes en la clasificación del Sprint del Gran Premio de China de F1.

"El auto se ha sentido increíble. El motor está rindiendo muy bien y hoy fue una auténtica delicia de conducir", señaló al respecto George Russell, quien ganó el Gran Premio de Australia en el arranque de la Temporada 2026.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen largará desde la octava posición en el Sprint del Gran Premio de China de F1.

¿Cuántos Sprints habrá en la F1 2026?

El Sprint del Gran Premio de China será el primero de seis que habrá a lo largo del desarrollo de la Fórmula 1 2026.

El segundo Sprint de la temporada será hasta mayo en el marco del Gran Premio de Miami, y ese mismo mes será el tercero en el Gran Premio de Canadá.

El Gran Premio de Gran Bretaña será el escenario del cuarto Sprint de la F1 2026, mientras que el quinto y sexto serán en los Grandes Premios de Países Bajos y Singapur, de manera respectiva.

EVG