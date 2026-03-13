George Russell sigue dominando la F1 y se lleva la victoria en la Sprint Race del Gran Premio de China

Llegó a su fin la Sprint Race del Gran Premio de China y, para sorpresa de pocos, George Russell se llevó la victoria en el Circuito Internacional de Shanghái. Con este resultado, Mercedes sigue rectificando que las nuevas regulaciones fueron un acierto para ellos.

El piloto británico ha dominado todas las etapas de este fin de semana y también en el Gran Premio de Australia. Russell se llevó la pole position hace unas horas y mantuvo esa posición en la carrera para sumar ocho puntos más a su cuenta personal, con lo que se mantiene en la primera posición del Campeonato de Pilotos.

GEORGE RUSSELL IS OUR FIRST SPRINT WINNER OF THE SEASON! 👏



What a drive from the Drivers' Championship leader! 💪#F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/ofGzd4UNFU — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Lamentablemente para la afición mexicana, Checo Pérez no pudo participar en la clasificación de la Sprint Race, por lo que largó desde la última fila de la parrilla de salida y no pudo escalar tantas posiciones, así que terminó la competencia en el decimonoveno escalón.

En las últimas vueltas de la Sprint Race apareció una bandera amarilla en el circuito, pues el Audi de Nico Hulkenberg se fue a la grava después de la recta principal y la grúa tuvo que hacerse presente para poder retirar el vehículo del alemán, lo que generó que todos entraran a pits a cambiar neumáticos, pero también la competencia se volvió más lenta por el incidente.

A pesar de que Charles Leclerc tuvo la oportunidad de quedarse con el primer puesto después de que se retiró el Safety Car, la defensa de George Russell fue excelente para seguir en lo más alto de la parrilla.

LAP 18/19



Hamilton is into P3, passing Norris on the penultimate lap! 😮‍💨#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/4THxMFa2jY — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

A pesar de que George Russell ha dominado en las primeras dos carreras de la temporada, un punto a recalcar es que los dos Ferrari también han estado en lo más alto de la parrilla y todo indica que serán los rivales directos de los Mercedes en la campaña.

Por otro lado, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, sigue molesto por las nuevas regulaciones y su rendimiento no ha sido el esperado por la afición de Red Bull; en esta ocasión terminó en noveno, quedándose sin puntos, pues solo los ocho primeros adjudican unidades.

Por otro lado, un volante que sorprendió en la Sprint Race fue Liam Lawson, ya que con su monoplaza de Racing Bulls terminó en la séptima posición de la parrilla para quedarse con dos unidades. La clasificación del Gran Premio de China será este sábado 14 de marzo en punto de la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

DCO