¡INSÓLITO! Jugadores del Chelsea se reúnen con el árbitro en la cancha previo a duelo en la Premier League (VIDEO)

Futbolistas del Chelsea rodearon al árbitro antes de su partido contra Newcastle en la Premier League.

Un hecho insólito se vivió previo al duelo entre Chelsea y Newcastle en la Premier League. Jugadores de los Blues se reunieron en el centro de la cancha con el árbitro Paul Tierney antes del silbatazo inicial del partido con sede en Stamford Bridge.

Después del volado durante el protocolo, los futbolistas del Chelsea se reunieron en el mediocampo y formaron un círculo para realizar su charla motivacional, pero lo que llamó la atención de todos fue que el círculo lo hicieron alrededor del árbitro.

Lo que hizo más sorpresivo el momento fue que el árbitro Paul Tierney no se movió. Reece James, capitán de los Blues, habló ante el resto de sus compañeros con la presencia del silbante, quien no se inmutó tras esta acontecimiento insólito.

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Futbolistas del Chelsea toman reacción del árbitro con humor

La actitud del árbitro Paul Tierney fue tomada con humor por los jugadores del Chelsea. Incluso Cole Palmer lo abrazó unos segundos durante la plática.

Los futbolistas de los Blues concluyeron la reunión y posteriormente el partido ante el Newcastle se desarrolló sin inconvenientes, pero para la posteridad quedó esta imagen de un árbitro en el centro del campo durante la charla de un equipo.

“Se produjo una escena bastante divertida, aunque sin precedentes, antes del pitido inicial, cuando los jugadores del Chelsea se vieron obligados a hablar entre sí en el círculo que había al otro lado de Tierney”, resaltó al respecto el periodista británico Aiman Khalid en ESPN.

Chelsea no aprovecha localía ante Newcastle

Un gol de Anthony Gordon en el primer tiempo en Stamford Bridge le dio una victoria de 1-0 al Newcastle sobre el Chelsea en actividad de la Jornada 30 de la Premier League.

Esta derrota deja a los Blues con una cosecha de 48 unidades en la quinta posición de la clasificación, con lo que está en zona de Europa League, a tres puntos de puestos de Champions League.

La reunión previa con el árbitro en el centro de la cancha no le ayudó al Chelsea, que tuvo una semana complicada luego de que el miércoles fue goleado 5-2 por el PSG en la ida de octavos de final de la Champions League.

EVG