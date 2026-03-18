Fuera de Canchas

Inés Sainz narra que una exestrella del Milan quiso abusar de ella y su relación casi termina en tragedia (VIDEO)

La reportera y conductora de TV Azteca estuvo con el ‘Burro’ Van Rankin en su podcast, donde reveló el terrible momento que pasó durante una entrevista con un futbolista brasileño

Inés Sainz pasó un terrible momento con una exfigura del Milan.
Inés Sainz pasó un terrible momento con una exfigura del Milan. Foto: Instagram @inessainz1
Por:
Diego Chávez Ortiz

Inés Sainz relató el terrible momento que vivió con una exestrella del AC Milan, quien trató de besarla sin su consentimiento cuando ella asistió a su hotel para realizarle una entrevista, revelando los detalles de esta historia, en la que también estuvo involucrada la persona que era su camarógrafa.

“Hubo una ocasión en que estaba en Italia y en el Milan acababan de contratar a un brasileño top; entonces yo en el Milan siempre tuve muy buena relación. Se estaba quedando en un hotel en frente de la gran estación, porque vivían ahí mientras conseguían casa. Eso es común, querer hacer la entrevista en el hotel, entonces yo voy con mi camarógrafa, entramos y dice: “Va a ser en la sala de su suite” Yo iba con mi camarógrafa; el chiste es que cuando yo entro, su representante se las ingenia para decirle a mi camarógrafa que salga del lugar, y en eso me cierran la puerta. Se quiso acercar, abrazarme y quería besarme“, comentó Inés Sainz.

Inés Sainz revela que Kaká no fue la persona de su historia

Durante la entrevista con el Burro Van Rankin, Inés Sainz también contó que para poder salir de la habitación de este jugador le soltó una patada en la entrepierna y comenzó a pegar en la puerta para que su camarógrafa la ayudara a salir de ahí.

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Además, dejó en claro que el futbolista brasileño Kaká no es la persona que cuenta en su historia, pues dice que el ganador del Balón de Oro es todo un “caballero”, así que los dos participantes en el programa comenzaron a ponerse a pensar qué exfutbolista de la Verde Amarela pudo ser.

“Le di una patada con todo y empecé a tocar la puerta; en eso ya llega mi camarógrafa, abre la puerta. Obviamente no es Kaká, él es un caballero, un verdadero caballero”, explicó la conductora y reportera de Azteca Deportes.

Además, cabe recalcar que Inés Sainz comentó que el jugador del que ella habla en el podcast “La Copa del Burro” no se trata de un portero; también platicó que nunca quiso hablar sobre este tema porque no quería cerrarse las puertas por un escándalo de este tipo.

DCO

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