¡OFICIAL! Estas son las alineaciones de México y Portugal para la reapertura del Estadio Azteca

México y Portugal confirmaron sus alineaciones para el partido de este 28 de marzo en el Estadio Azteca.

México y Portugal confirmaron sus alineaciones para el amistoso de este sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca. Raúl ‘Tala’ Rangel fue el portero elegido por Javier Aguirre para resguardar el arco tricolor contra el equipo lusitano.

La otra novedad importante en el 11 inicial de la Selección Mexicana para esta noche es la de Álvaro Fidalgo, quien será titular en su primer partido con la casaca tricolor. El Maguito estará acompañado de Obed Vargas y Erik Lira en el mediocampo.

Los elegidos para dejarlo todo en nuestro regreso a casa.



Aquí está la alineación, presentada por @adidasmx 1️⃣1️⃣🫡.#SomosMéxico🇲🇽



*Publicidad para México pic.twitter.com/T9wL61rsaN — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

De parte de Portugal, el equipo dirigido por Roberto Martínez saldría con todas sus figuras a la cancha del Estadio Azteca, entre ellas Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes y Gonçalo Ramos.

Alineación de México

Portero : Raúl Rangel

Defensas : Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo e Israel Reyes

Medios : Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Erik Lira

Delanteros: Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

Alineación de Portugal

Portero : Rui Silva

Defensas : João Cancelo, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes

Medios : João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, João Félix y Gonçalo Ramos

México y Portugal se reencuentran

México y Portugal se vuelven a ver las caras casi una década después de la última ocasión en la que se enfrentaron.

Fue el 2 de julio del 2017 cuando el Tricolor y la Seleção das Quinas habían chocado por última vez, cuando los portugueses derrotaron 2-1 a los tricolores en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Rusia 2017, duelo que se definió en tiempos extra.

Dos semanas antes de aquel juego ya se habían enfrentado México y Portugal, pues formaron parte del mismo grupo en aquella Copa Confederaciones de Rusia 2017. Dicho cruce culminó con un entretenido empate a dos goles.

A nueve años de distancia, Portugal fue la selección elegida para enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca, que se sometió a obras de remodelación con miras al Mundial 2026, del que recibirá el partido inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica.

EVG