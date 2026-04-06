¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de América y Cruz Azul en la ida de cuartos de final de Concacaf Champions Cup?

América y Cruz Azul son visitantes en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

América y Cruz Azul entran en acción este martes 7 de abril en el comienzo de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Las Águilas visitan al Nashville SC y La Máquina, actual campeona del certamen regional, se mete a la cancha del LAFC en busca de dar un paso a las semifinales.

Las Águilas no llegan a este encuentro de la mejor manera después de que el fin de semana no pudieron vencer a Santos, el último lugar del Clausura 2026. Los de la Noria tampoco se presentan del todo bien, pues el Pachuca les puso fin a una racha de 15 juegos invictos entre Liga MX y Concacaf.

Transmisiones de América y Cruz Azul en cuartos de final de ida de Concacaf

Nashville SC vs América

Hora: 18:00

Estadio: Geodis Park

Transmisión: FOX y FOX One

LAFC vs Cruz Azul

Hora: 20:00

Estadio: BMO Stadium

Transmisión: FOX y FOX One

América busca revancha y redimirse en Concacaf

El América no vive su mejor momento. Y tiene una deuda pendiente con su afición en la Concacaf Champions Cup, donde en la edición pasada quedó fuera precisamente en la ronda de cuartos de final tras caer a manos del Cruz Azul.

En este 2026 se cumple una década de la última vez que las Águilas alzaron el título de la región. Ahora comparten ese primer lugar con Cruz Azul, que llegó a siete estrellas con su coronación en el 2025 a costa del Vancouver Whitecaps.

Un mal resultado ante el Nashville pondría en más predicamentos al entrenador del América, André Jardine, quien no ha encontrado el rumbo ante la salida de elementos clave del equipo. Los de Coapa no parecen ser aspirantes al título de la Liga MX, por lo que la serie contra el club de la MLS cobra mayor relevancia.

Cruz Azul, a ratificar su condición de campeón de Concacaf

El Cruz Azul, por su parte, quiere demostrar desde la ida de cuartos de final ante el LAFC que va a defender con éxito su actual condición de monarca de la Concacaf Champions Cup.

La derrota del fin de semana en la Liga MX contra el Pachuca parece un llamado a tiempo para los dirigidos por Nicolás Larcamón, que en octavos de final eliminaron al Monterrey.

El Cruz Azul tiene la mira puesta en el doblete, pues es sublíder del Clausura 2026 y lo motiva mucho la idea de superar al América como el máximo ganador de trofeos en la Concacaf Champions Cup.

EVG