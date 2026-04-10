Dónde ver EN VIVO Y el América vs Cruz Azul, Clásico Joven de la Jornada 14 del Clausura 2026

América y Cruz Azul chocan en el Estadio Azteca en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

El partido más importante de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX es el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, clubes que no llegan en el mejor de los momentos, pero que se esforzarán al máximo para obtener la victoria, además que será el cotejo que marque el regreso del futbol mexicano al Estadio Azteca.

Luego de casi dos años las Águilas vuelven a jugar un partido de Liga MX en su casa, el Coloso de Santa Úrsula, que se sometió a una larga y todavía inconclusa remodelación para la Copa del Mundo 2026. Será el único estadio en el mundo en ser tres veces sede de la apertura del torneo de la FIFA.

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J14 ⚔️ América vs. Cruz Azul

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Vayamos juntos y pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🏟️💛 pic.twitter.com/FLtpkEdGeX — Club América (@ClubAmerica) April 8, 2026

¿Dónde ver el América vs Cruz Azul de la Liga MX?

El partido América vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 11 de abril a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YT de Miguel Layún.

Día: sábado 11 de abril

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YT de Miguel Layún

Estadio: Azteca

Así llegan los equipos al Clásico Joven

De principio a fin con el Club América. 💙🦅💛 pic.twitter.com/deSqFDwemb — Club América (@ClubAmerica) April 8, 2026

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul se da en el cierre del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con los equipos en diferentes escenarios en el certamen local, pero con una actualidad igual de irregular.

La Máquina es segundo lugar general con 27 puntos y con una victoria sobre su odiado rival estaría acariciando su lugar en la liguilla del futbol mexicano. Aunque vienen de cinco juegos al hilo sin conocer el triunfo.

Del otro lado las cosas no van tan bien. Las Águilas son sextas con 18 unidades y solo tienen dos triunfos en sus más recientes cinco duelos de la Liga MX.

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