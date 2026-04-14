Heung-Min Son tiene una reacción que le da la vuelta al mundo al conocer el Estadio Cuauhtémoc (VIDEO)

El atacante surcoreano Heung-Min Son tuvo una imperdible reacción al conocer el Estadio Cuauhtémoc, inmueble en donde hoy juega el LAFC ante el Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

“Está un poco fresco aquí ¡Wow! Genial estadio", dice el futbolista Heung-Min Son en un video compartido por el LAFC. El momento es cuando el exTottenham sale a la cancha del Cuauhtémoc para un entrenamiento.

Ultimando detalles en Puebla ⚡️ pic.twitter.com/IHTZr2iiZ2 — LAFC (@LAFC) April 14, 2026

Los Angeles Football Club entrenó en la casa de La Franja del Puebla, en donde visita al Cruz Azul para buscar el pase a semifinales del torneo regional de la Concacaf. El equipo estadounidense puede tener una noche sencilla.

Heung-Min Son y las demás estrellas del LAFC practicaron en el Estadio Cuauhtémoc, que desde hace unos meses es la casa del Cruz Azul, que no tiene estadio propio y por lo mismo debe rentar. Antes estaba en Ciudad Universitaria de los Pumas y en el Ciudad de los Deportes.

LAFC tiene ventaja en el marcador global de 3-0 y una diana de visitante complicaría mucho a La Máquina, que deberá apelar a su historia para defender su corona, pues son los actuales campeones del certamen de Campeones del área.

Cruz Azul deberá remar contra corriente desde el inicio del partido, pues si quiere lleva el juego a tiempo extra debe ganar 3-0. En caso de quedar 4-0 avanzarían sin necesidad del agregado. Pero si los de la MLS anotan un gol deben marcar cinco.

The paths for Cruz Azul or LAFC to advance to the Semifinals ➡️⚽️@KavakMexico pic.twitter.com/okKpxXI1nk — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

En otras palabras, el LAFC puede perder hasta por dos goles y no pasa nada, o pueden marcar un diana y la eliminatoria estaría prácticamente sentenciada. Quedar eliminado sería un duro golpe para el proyecto cementero.

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón llega este duelo con seis partidos al hilo sin conocer la victoria, tomando en cuenta la caída en Estados Unidos ante Los Angeles en la primera parte de los cuartos de final.

En su más reciente partido el conjunto cementero empató 1-1 ante el Club América en el Clásico Joven de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se realizó en la cancha del Estadio Azteca.