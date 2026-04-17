Efraín Juárez deja en shock a dos periodistas después de untarse popó de pájaro en el pecho (VIDEO)

Efraín Juárez le ha devuelto la felicidad a la afición de los Pumas con los estupendos resultados que ha obtenido durante el Clausura 2026 con los auriazules y la fanaticada ya piensa en una posible final en la Liga MX, aunque aún falta camino por recorrer en la campaña.

Antes de enfrentar al Atlético de San Luis, Efraín Juárez se dio el tiempo para atender a los medios de comunicación y dar entrevistas exclusivas para cada uno, pero en una de ellas sorprendió a los dos periodistas que estaban a su costado, ya que durante la plática cayó popó de pájaro en el micrófono del entrenador mexicano.

La conductora Claudia García le comentó a Efraín Juárez que eso era de la suerte y en ese momento el entrenador de los Pumas decidió untárselo en el pecho, dejando una reacción muy insólita de los periodistas y comentando que para que alguien pueda ser campeón debe tener suerte.

🙏🏼 La señal divina que puede hacer a los Pumas campeones.



Efraín Juárez tiene la bendición. Ojito acá @PumasMX. 🕊️ pic.twitter.com/Wzqa9ouAxR — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Pumas vuelve a la liguilla del futbol mexicano tras dos torneos de ausencia

Los Pumas han logrado volver a conectar con su afición y conseguir grandes resultados en este Clausura 2026, tanto así que los auriazules ya consiguieron su lugar en la liguilla del futbol mexicano, una instancia a la que no llegaban desde hace dos torneos.

En las últimas dos campañas, el Club Universidad había sido eliminado en el play-in a manos del Monterrey y el Pachuca, pero en esta ocasión no se disputará el torneo previo a la liguilla y los Pumas de Efraín Juárez lograron su pase directo a la fiesta grande para pelear por el título.

Con una marca de 27 puntos, cosecha de siete victorias, seis empates y solo una derrota, los auriazules están en la cuarta posición de la tabla general y, aunque pierdan sus últimos tres enfrentamientos, lo peor que les podría pasar es caer hasta la octava posición.

"NO ME EQUIVOQUÉ (CON EL FESTEJO🥚🥚)"



"MI RENOVACIÓN SERÁ DE ACUERDO A RESULTADOS"🖊️📃



"¿NO TE GUSTARÍA TRABAJAR EN PUMAS, 🎙️ @claudiagarciasv?" 😱



Efraín Juárez en #CuadroTitular 🔥 pic.twitter.com/Md5qPpTQRe — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Pumas no perdió ante los otros tres grandes este torneo

Cada torneo, los partidos que más espera la afición son los Clásicos y los enfrentamientos entre los tres grandes, encuentros en los que Pumas salió airoso sin perder ante América, Cruz Azul y Guadalajara.

Cabe recalcar que los auriazules se enfrentaron ante estos rivales de forma seguida, primero La Máquina, después las Águilas y al final el Rebaño Sagrado, consiguiendo dos empates y una victoria, la cual fue ante los azulcremas en el Estadio Olímpico Universitario.

Los tres compromisos que le quedan a los Universitarios en la campaña son ante el Atlético de San Luis, Juárez y Pachuca, aunque el más complicado podría ser ante los Tuzos, ya que se podría definir el tercer lugar de la general.

DCO