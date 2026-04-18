México gusta, gana y golea a Puerto Rico para estar más cerca del Mundial Femenil 2027

La Selección Mexicana Femenil se presentó en Toluca para medirse a su similar de Puerto Rico en la Jornada 4 de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, logrando un resultado de 6-0 para tener una diferencia de goles de +36 tantos en la clasificación.

El Tricolor inició ganando desde el minuto 11 de tiempo corrido con un gol de Alexia Delgado; la mediocampista de Tigres aprovechó el rebote que dejó la guardameta rival para mandar a guardar la esférica con su remate cerca del punto penal.

La segunda anotación de las mexicanas llegó al 33′ de juego gracias a un autogol de Estefanía González; la dorsal ‘19′ de Puerto Rico intentó rechazar la pelota dentro del área, pero su cabezazo terminó mandando la de gajos al fondo de su propia portería para aumentar la ventaja de México.

El primer gol en el Infierno Verde es obra de Alexia Delgado 🤩✨

¡VAAAAAMOOOS! 💚



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Aquí la definición de Camberos para sumar uno más 🤩

¡Qué noche en el Infierno Verde! 💚🔥



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La afición mexicana se hizo presente en las gradas del Estadio Nemesio Diez, que lucía un lleno total, y las jugadoras mexicanas respondieron con una contundente victoria sobre Puerto Rico para seguir con paso perfecto en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

Al minuto 39 de tiempo corrido, Scarlett Camberos anotó su nombre en el marcador; la delantera del América le ganó la espalda a la defensa de Puerto Rico y con un remate de primera intención sobre la guardameta rival fue como logró el tercer tanto de la noche para la Selección Mexicana.

Toluca era una completa fiesta con el partido del Tricolor y en la segunda mitad las futbolistas deleitaron al público con tres anotaciones más. Kiana Palacios no podía quedarse fuera de las anotadoras y la exjugadora del América se deslizó dentro del área para ganar la pelota en la salida de Puerto Rico y poner el 4-0 parcial en el marcador.

Así llegó el cuaaaarto de La Femenil, obra de SuperKi 😮‍💨🤩



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Dos minutos en cancha y ya suma su gol número 12 en estas clasificatorias y qué golazo 😮‍💨 Ella es 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐲𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐚𝐥 ✨💚



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Las últimas dos anotaciones fueron de la mejor goleadora de la Liga MX, Charlyn Corral, que con dos minutos después de entrar al campo, la delantera del Pachuca se aventó un remate de tijera dentro del área para vencer el marco de Puerto Rico al minuto 63 de juego.

Mientras que el último tanto llegó en el 86′ de juego, cuando Corral recibió la esférica dentro del área, se quitó a una rival y definió con un tiro cruzado al poste más lejano de la guardameta de Puerto Rico para poner cifras definitivas en el cotejo.

El siguiente reto de la Selección Mexicana Femenil, tras avanzar como líder de su grupo, es la fase final de las eliminatorias, donde se medirán en un torneo a partido único, iniciando desde los cuartos de final. Las cuatro selecciones que avancen a semifinales logran su clasificación a la Copa del Mundo Brasil 2027 y los dos equipos finalistas conseguirán su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO