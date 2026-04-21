Dónde ver EN VIVO el Necaxa vs Chivas de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX

Necaxa se enfrenta a Chivas en la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX

El Estadio Victoria es el escenario en donde el Necaxa se enfrenta a las Chivas como parte de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Es un duelo clave para que el Rebaño no comprometa el liderato y que los Rayos se aferren a la Liguilla.

El Club Deportivo Guadalajara ya llegó clasificado a la fiesta grande del futbol mexicano con anterioridad y no importa si pierde no perderá la cima del Clausura 2026, pero Pachuca los podría igualar en unidades, teniendo que pelear por el liderato en la última fecha.

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Del otro lado, el Necaxa se encuentra onceavo lugar general con 17 unidades y aunque parezca improbable todavía puede pelear por un lugar en Liguilla, aunque para ello deberá ganar sus dos últimos juegos, incluyendo la visita de Chivas, y esperar combinación de resultados favorables.

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¿Dónde ver el Necaxa vs Chivas?

El partido entre Necaxa y Chivas, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este miércoles 22 de abril a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 7, Canal 5, Vix y Claro Sports.

Día: 22 de abril

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 7, Canal 5, Vix y Claro Sports

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Chivas va por un récord histórico

A Chivas le restan dos partidos para terminar la fase regular del certamen, en el cual busca dejar atrás la cifra de 34 puntos e instaurar una nueva marca histórica para la institución. Al mando de Gabriel Milito el equipo tapatío ha sido el más constante del semestre.

El Rebaño Sagrado le saca tres puntos de ventaja al Pachuca, que sorpresivamente es el segundo puesto de la tabla general. Con 30 unidades y como tercero están los Pumas de la UNAM. Todos ya están con su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Poco a poco todo se define para arrancar con la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que empieza con los cuartos de final el 2 y 3 de mayo y el 9 y 10 de mayo, ida y vuelta, respectivamente. Posteriormente el 13 y 14 de mayo son las semifinales de ida, mientras que las vueltas son el 16 y 17 de mayo. La final de ida es el 21 de mayo y la vuelta 24.

Los Diablos Rojos del Toluca llegan como los bicampeones defensores del futbol mexicano. A pesar que su presente no es el mejor, no se puede descartar al monarca y menos si es comandado por Antonio Mohamed.

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