El terrible golpe de Victor Wembanyama en la cabeza y este es su delicado estado de salud (VIDEO)

Victor Wembanyama sufrió un aparatoso golpe en el duelo entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers

El estrella francesa de la NBA Victor Wembanyama sufrió un aparatoso golpe en el duelo entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers al caer de cara sobre la duela. Su cabeza rebotó contra el piso, provocándole una conmoción cerebral.

Wembanyama tuvo que ser colocado en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA después de su accidente. Todo se desencadenó en el segundo cuarto de la derrota de playoffs ante Portland, cuado Jrue Holiday le cometió una falta.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Con el golpe en su mandíbula hay muchas posibilidades que Wembanyama se pierda varios partidos. “Tiene una conmoción cerebral. Está en el protocolo. Tomaremos las medidas adecuadas y apropiadas”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, después de que San Antonio cayó 106-103 para empatar la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste a un juego por bando.

TE RECOMENDAMOS: Remonta Inter remonta y sueña con el doblete

Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama sería un golpe enorme para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga, solo por detrás del versátil pívot francés de 7 pies y 4 pulgadas.

Según las directrices de la liga, un jugador en el protocolo de conmoción cerebral debe tener al menos 48 horas de inactividad y recuperación y luego cumplir varios criterios sin síntomas antes de recibir el alta para jugar. Un jugador debe someterse a pruebas neurológicas y recibir una autorización final de un médico del equipo en consulta con el director del protocolo de conmoción cerebral de la liga.

Victor Wembanyama takes a hard fall & hits his head on the court. 😬



Hope he is OK. 🙏 pic.twitter.com/KYnjeRae2C — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2026

El Juego 3 es el viernes en Portland. Parece improbable que Wembanyama reciba el alta para entonces, pero Johnson no quiso especular sobre su estado. “El protocolo es el protocolo. Simplemente lo seguiremos como todos los demás y planificaremos en consecuencia”, dijo Johnson.

Los Spurs tuvieron marca de 12-6 durante la temporada regular sin Wembanyama. “Todos tenemos que dar un paso al frente. Sabemos lo que Vic aporta. Hemos jugado sin él un par de partidos este año. Va a ser el siguiente en la rotación. Todos van a tener que dar un paso al frente. Ese es un vacío enorme que llenar. No podemos quedarnos atascados por eso”, dijo el escolta de los Spurs Devin Vassell.

Wembanyama recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la pintura. No pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó la cancha cuando quedaban 8:57 del segundo cuarto.

Wembanyama permaneció en la cancha unos 30 segundos antes de incorporarse hasta quedar sentado durante aproximadamente un minuto y hablar con su compañero Stephon Castle. Johnson pidió tiempo muerto para revisar a Wembanyama, quien corrió de inmediato por el túnel después de ponerse de pie.

Wembanyama tuvo cinco puntos, cuatro rebotes, un tapón y una asistencia en 12 minutos. El veterano Luke Kornet reemplazó a Wembanyama y fue titular en la segunda mitad como pívot, terminando con 10 puntos y nueve rebotes en 28 minutos.

“Fue aterrador. Vi las imágenes. No fue bueno. Con él fuera, Kornet, creo que hizo un trabajo tremendo. Todavía tenemos que averiguar cómo jugar mejor cuando Kornet está en la cancha”, dijo el entrenador de los Trail Blazers, Tiago Splitter, sobre la jugada en la que Wembanyama se lesionó.

San Antonio está en los playoffs por primera vez desde 2019 y venció a Portland en el Juego 1 de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Wembanyama fue nombrado el lunes Jugador Defensivo del Año de la NBA, al ganar el premio por unanimidad. Promedió 25 puntos, 11,5 rebotes y el mejor registro de la liga con 3,1 tapones esta temporada.

Vassell dijo que no tuvo la oportunidad de hablar con Wembanyama inmediatamente después del partido. “Definitivamente vamos a ver cómo está. Nuestras oraciones están con él”, dijo Vassell. “Solo queremos que esté bien”.

aar