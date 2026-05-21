Cruz Azul vs Pumas: Las posibles alineaciones de la final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Todo está listo para que Cruz Azul y Pumas se enfrenten en la ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde los equipos capitalinos se dice saldrán con lo mejor posible en su 11 inicial para el cotejo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Máquina, que logró hacer que el partido se juegue en la Ciudad de México, tiene un fondo de plantilla superior y se reporta que Joel Huiqui hará uso de sus mejores armar para dar el primer golpe en casa, buscando cerrar la eliminatoria en Ciudad Universitaria.

Dos escudos. Un sueño. El primer capítulo de la batalla final está por comenzar. ⚔️🔥



Noventa minutos en los que Celestes y Universitarios nos harán vibrar en la primera página de esta historia. 👊🏻#LaFinalDeLaAfición #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/BqHnr28MSo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 21, 2026

Posible 11 de Cruz Azul y Pumas en la final de ida

Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Omar Campos, José Paradela, Carlos Rotondi y Christian Ebere

Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales

Los números previos a #LaFinalDeLaAfición. 📊🏆@PumasMX y @CruzAzul se enfrentan en un choque de titanes para definir al campeón del #ConMéxicoC26.



Una rivalidad con mucha historia. 🐾🆚 🚂 https://t.co/jFxl16QF0s 📰 pic.twitter.com/VvUsSDKupQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 21, 2026

Gabriel Fernández podría tener minutos

Cruz Azul mandaría a Christian Ebere de inicio, pues el centro delantero uruguayo Gabriel El Toro Fernández se encuentra recuperándose una lesión y aunque ya tuvo minutos en Liguilla ante Chivas la intención es cuidarlo para que tenga actividad ante Pumas.

En el Día de Medios de la Final de la Liga MX el entrenador Joel Huiqui comentó que hay constante comunicación con el cuerpo médico. Por lo mismo el nigeriano Ebere va de inicio.

¡Efraín Juárez está ilusionado por darle un título a su gente, a su equipo y a la UNAM! 👏🔥



Palabras emotivas del DT de @PumasMX en el Día de Medios de #LaFinalDeLaAfición. 🐾😎



Los detalles ➡️ https://t.co/fIjDgSRkYB pic.twitter.com/nw0HHMR759 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 21, 2026

“El Toro está bien. Sigue en tratamiento. Es un jugador importante y esperemos el diagnóstico del doctor. El partido pasado jugó y se sintió bien. Es opción y esperamos pueda estar mañana (en la final de ida ante los Pumas)”, dijo en conferencia de prensa.

Del otro lado, en el Club Universidad está la duda si Efraín Juárez jugará con dos puntas, Robert Morales y Juninho, como lo ha hecho en algunos momentos, incluyendo la semifinal de vuelta ante Pachuca.

De igual manera se espera que Uriel Antuna vaya de arranque, como lo ha hecho en planes específicos del partido en donde Pumas se repliega y cede la iniciativa al rival para después atacar los espacios y presionar en la pérdida.

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